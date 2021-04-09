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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد انفصالها عن زوجها.. أسما شريف منير توجه رسالة لجمهورها

اسما شريف منير
اسما شريف منير

حرصت أسما شريف منير، على توجيه رسالة إلى جمهورها عقب انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي.

 

ونشرت أسما، صورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وعلقت: "دايماً لما اتنين بيسيبوا بعض كل واحد فيهم بيبقي عايز التاني يحس انه تعبان من غيره، او فحال اوحش، عشان يعرف يعدي و يقوم، هكدب عليكم لو قلتلكم محستش كده!! بس بما اني مركزه مع تجربتي المره دي عشان فعلاً عايزه اتعلم و اقوي بجد.


وقالت" قعدت احلل الاحساس ده بكل تفاصيله لحد ما وصلت ان لو فعلاً الواحد في يوم حب ازاي ممكن يتمني لحد حاجة زي دي، ايه الأنانية دي؟ حتي لو اتأذيت ليه اوصل اني اتمني ان الشخص التاني يتعب عشان يحس بقيمتي.


وتابعت "ده احساس مؤذي و ده مش طبعي، فا هذبت نفسي و لومتها و قلت لنفسي ان لو ده اختبار من ربنا يبقي لازم الواحد يكون قده! مش كلام و خلاص.


واضافت "تكون النهايات اخلاق مش ادعاء ، لكل ست في نفس الموقف لو حسيتي بكده اقفي مع نفسك! وقفي نفسك، و غيري التفكير ده من جذوره و دعي الخلق للخالق.


واختتمت" ركزي في ازاي تقومي بطريقة صحية و اتمني لغيرك اللي تتمنيه لنفسك عشان ‏{‏‏وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا‏} ‏سامحي حتي لو مش انتي اللي غلطانه، ان الله غفور رحيم"

 

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