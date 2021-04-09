بعد انفصالها عن محمود حجازي.. أسما شريف منير تثير الجدل بأنوثتها

شاركت الإعلامية أسما شريف منير، متابعيها عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة جديدة لها؛ عقب انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي .



وظهرت أسما شريف منير؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية ملابس فورمال “بدلة باللون البيج وتوب أسود”.



ومن الناحية الجمالية؛ اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة، بوضع المكياج الخفيف والهادئ، واكتفت بأحمر الشفاه؛ وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.



وعلقت أسما على الصورة،: “دايماً لما اتنين بيسيبوا بعض؛ كل واحد فيهم بيبقي عايز التاني يحس إنه تعبان من غيره، او في حال أوحش؛ عشان يعرف يعدي ويقوم، هكدب عليكم لو قلتلكم محستش كده!!، بس بما إني مركزه مع تجربتي المرَّه دي، عشان فعلاً عايزه أتعلم وأقوى بجد؛ قعدت أحلل الإحساس ده بكل تفاصيله، لحد ما وصلت إن لو فعلاً الواحد في يوم حب إنه يتمني لحد حاجة زي دي، ازاي؟، ايه الأنانية دي؟، حتي لو اتأذيت، ليه أوصل إني أتمني إن الشخص التاني يتعب؛ عشان يحس بقيمتي!!”.

وأضافت: “ده إحساس مؤذي، وده مش طبعي، فهذِّبت نفسي ولومتها، وقلت لها إن لو ده اختبار من ربنا؛ يبقي لازم الواحد يكون قده!، مش كلام و خلاص... وتكون النهايات أخلاق مش ادعاء، لكل ست في نفس الموقف، لو حسيتي بكده؛ اقفي مع نفسك! وقَّفي نفسك، وغيَّري التفكير ده من جذوره، ودعي الخلق للخالق... ركزي في ازاي تقومي بطريقة صحية، واتمني لغيرك اللي تتمنيه لنفسك، عشان: ‏{‏‏وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا‏}... سامحي حتي لو مش أنتي اللي غلطانة، إن الله غفور رحيم”.