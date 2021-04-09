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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يهزم طلائع الجيش ويواصل صدارة دوري كرة اليد للرجال

صدى البلد

فاز الفريق الأول لكرة اليد “رجال” بنادي الزمالك، بقيادة مديره الفني حسين زكي، على نظيره، طلائع الجيش، بنتيجة 28 / 26، في إطار منافسات الجولة الـ12 من دوري المحترفين.
 

أقيمت المباراة في السادسة من مساء اليوم، على صالة الدكتور حسن مصطفى، وتمت إذاعتها على شاشة قناة “أون تايم سبورت”.
 

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم رجال الزمالك بنتيجة 14 / 10؛ لتستمر السيطرة البيضاء في الشوط الثاني بنتيجة 28 / 26.


وبتلك النتيجة رفع رجال يد الزمالك رصيدهم من النقاط إلى 37، في صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين، ويلتقي بفريق الطيران، الخميس المقبل ضمن الجولة الـ13.

الزمالك طلائع الجيش دوري المحترفين

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