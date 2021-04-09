الزمالك يهزم طلائع الجيش ويواصل صدارة دوري كرة اليد للرجال

فاز الفريق الأول لكرة اليد “رجال” بنادي الزمالك، بقيادة مديره الفني حسين زكي، على نظيره، طلائع الجيش، بنتيجة 28 / 26، في إطار منافسات الجولة الـ12 من دوري المحترفين.



أقيمت المباراة في السادسة من مساء اليوم، على صالة الدكتور حسن مصطفى، وتمت إذاعتها على شاشة قناة “أون تايم سبورت”.



وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم رجال الزمالك بنتيجة 14 / 10؛ لتستمر السيطرة البيضاء في الشوط الثاني بنتيجة 28 / 26.



وبتلك النتيجة رفع رجال يد الزمالك رصيدهم من النقاط إلى 37، في صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين، ويلتقي بفريق الطيران، الخميس المقبل ضمن الجولة الـ13.