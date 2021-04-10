صيدلة حلوان : زيادة متوقعة للاختبارات الالكترونية فى الترم الثاني

قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، أن كلية الصيدلة قد عقدت هذا العام خلال امتحانات منتصف العام الدراسي الاول للعام الجامعي 2020/2021 .



وصرح الدكتور سامح سرور فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن الكلية سوف تحاول زيادة الاعتماد على الامتحانات الالكترونية وذلك من خلال التطوير فى البنية التحتية والشبكات وان هذا تقوم به الجامعة من ضمن خطط الجامعة السير نحو التحول الرقمي .

واضاف "سرور" أن بفضل جهود الجامعة استطعنا أن نقيم اختبارات الكترونيه فى الفصل الدراسي الاول وان جامعة حلوان تعد من أوائل الجامعات الحكومية المصرية التي يجري بها الاختبارات الالكترونية عبر منظومة الاختبارات الالكترونية التي دشنها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا.

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وأشار إلى أنه مازلنا فى احتياج الى المزيد من العمل على تحسين الشبكة التحتية حتى نستطيع إجراء الاختبارات الالكترونيه بشكل موسع أكثر من هذا .



وأجريت الاختبارات بمعامل مركز الحساب العلمي بالجامعة حيث قام الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بعمل جولة تفقدية داخل اللجان للاطمئنان على سير الاختبارات الإلكترونية والتأكد من تذليل أي عقبات أمام الطلاب وتقديم كافة الدعم المعنوي من سيادته للطلاب والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من قبل الطلاب والملاحظين داخل اللجان وتعقيم اللجان قبل وبعد الانتهاء من الاختبارات.

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وقال الدكتور "سامح" أن الاختبارات الإلكترونية تطبق لأول مرة بالكلية، وتعد جامعة حلوان من أوائل الجامعات الحكومية المصرية التي يجري بها الاختبارات الالكترونية عبر منظومة الاختبارات الالكترونية التي دشنها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا.

نظمت لجنة العلاقات الثقافية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان الويبينار الثاني بالتعاون مع مكتب التعاون الدولى بجامعة شمال إلينوي - أمريكا، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية، و الدكتورة شيرين عبد اللطيف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وأقيم الويبينار تحت عنوان "المقامات الموسيقية في مصر وبلاد الشام خلال القرن العشرين بين التنظير الغربي والعربي"، ويأتي ذلك فى إطار اهتمام كلية التربية الموسيقية بتنمية الثقافة الموسيقية ونشرها للمتخصصين وغير المتخصصين لتسهم فى رقى الأمم ومخاطبة أحاسيس الشعوب ووجدانها والتأثير في مشاعرها .