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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علاج طبيعي القاهرة: أعددنا خطة للأنشطة الطلابية وتفعيلها بعد الموافقة عليها

الدكتورة جيهان المنياوي
الدكتورة جيهان المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعي القاهرة

قالت الدكتورة جيهان المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة ، إن الكلية قامت بإعداد خطة خاصة بالأنشطة الطلابية التي ستطرح خلال الفصل الدراسي الثاني .

 

وأوضحت ، إنه سيتم البدء في تطبيقها بعد اعتمادها والموافقة عليها من قبل الجامعة ، ولفتت إلى أن الكلية حالياً تقتصر على الأنشطة التي تطرح الكترونيا من خلال المنصة الخاصة بالكلية "بلاك بورد" .

 

وأضافت في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إنه تم البدء في الفصل الدراسي الثاني لجميع الفرق الدراسية بالكلية ، وكذلك إعلان النتائج ، حيث تم إعلان نتائج جميع طلاب الساعات المعتمدة .

 

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وأشارت إلى أنه فقط متبقي نتائج الفرقة الأولى والثانية ، حيث إن النتائج الخاصة بهم في المراجعة الأخيرة ، وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة .


وكانت عميدة كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة قد أوضحت ، إن هناك العديد من الوحدات التابعة للكلية ، والتي تقدم من خلالها دورات تدريبية للطلاب ، والخريجين ، مثل مركز خدمات تعليم الطلاب المستمر ، ووحدات متابعة الخريجين والتي تطرح من خلالها هذه الورش .

 

وأشارت إلى أنه يتم تدريب الطلاب ، سواء في مجال التخصص ، الخاص بكل خريج ، أو في المجال بشكل عام .

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