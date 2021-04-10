موسيماني: الأهلي كان الأفضل.. وما فعله الشناوي ليس سلوكًا سيئًا

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأن فريقه كان الأفضل خلال المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة أمام سيمبا التنزاني ضمن دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، ورفض أن يعتبر رد فعل محمد الشناوي على حكم المباراة سلوكًا سيئًا.

وقال موسيماني في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز على سيمبا: "لقد كنا الأفضل في المباراة، وخلقنا فرصتين بخلاص الهدف كان يمكن تسجيلهما لولا أن الحارس كان جيدًا، كما أنهم لعبوا بشكل أفضل منا في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة".

وتحدث موسيماني عن موقف محمد الشناوي حين انفعل على حكم المباراة الجزائري مصطفى غربال بسبب عدم احتساب خطأ لصالحه في كرة مشتركة.

وتابع موسيماني: "ما شاهدته أن لاعب سيمبا قام بسلوك غير جيد، والمباراة كانت انفعالية، وهناك مساحة للانفعالات والمشاعر في المباراة، فإذا قمت بلكمك في وجهك عليك أن تقول لي ما هو رد فعلك، لا استطيع أن أقول أن ما فعله سلوكًا سيئًا".

وفاز الأهلي على سيمبا بهدف نظيف في ختام دور المجموعات لكن هذا لم يؤثر على موقف الفريق الذي احتل المركز الثاني في المجموعة بعد الفريق التنزاني.