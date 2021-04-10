نجم الترجي التونسي يكشف حقيقة تفويت المباراة لـ مولودية الجزائر

علق سامي العروسي نجم الترجي التونسي السابق ، علي ما تردد بشأن التفويت او التهاون امام مولودية الجزائر .

وقال العروسي فى تصريحات تليفزيونية ، ان الترجي التونسي يلعب من أجل الفوز ولم يجازف بتاريخه من أجل مباراة ليس لها قيمة .

وشدد العروسي ، علي ان الترجي أقوي من اللاعبين والمدرب ويلعب دائما علي الفوز .

وتابع ، الترجي سيعاني غدا من غياب 6 لاعبين من اعمدة الفريق امام بطل الجزائر .

واختتم سامي العروسي ، تصريحاته ، الترجي اسم كبير وصاحب تاريخ وبطولات قارية ، ولا مجال للمجاملات .