السياحة : نسب الإشغال في شرم الشيخ تخطت 45%

قال عبدالفتاح عاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المراقبة على المنشآت، إن نسب الإشغال الآن خاصة في منطقة شرم الشيخ تخطت الـ 45%، وجميع المناطق السياحية تشد تحسنا كبيرا عن الفترة الماضية.

وأوضح مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية مساء اليوم، أن الصورة الذهنية الآن عن مصر والسياحة فيها، أنها منطقة آمنة، لتركيزها على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستكون أفضل في السياحة، وثبت عكس الشائعات المغرضة وما يقال عن مصر بأن الوضع الوبائي فيها غير مطمئن.

وتابع: "مهما قالوا وتعدوا بالمقالات علينا، فالوقت والأحداث الأخيرة وأهمها موكب المومياوات، وما تقدمه مصر سيثبت عكس ما قاله المغرضون".

واستطرد: "استغلينا فترة التوقف في 2020 وقمنا باستعدادات جيدة ومحكمة لاستقبال السائحين في ظل جائحة كورونا."