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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ خزانة للأسرار.. تحميل التحديث الأخير من جي بي واتسآب GBWhatsApp لأندرويد

GBWhatsApp
GBWhatsApp

تملك الشركة المالكة لتطبيق واتساب WhatsApp، إصدارين رسميين من تطبيق التراسل الأشهر، واللذان يتمثلان في النسخة الأولى والتي تم طرحها لجميع المستخدمين حول العالم في عام 2009، والآخر موجه لأصحاب الأعمال والأنشطة التجارية الصغيرة ويسمى WhatsApp business، والتي تم إطلاقها عام 2018، وولكن مع اقتراب تنفيذ السياسة المحدثة للخدمة يبحث الجميع حول العالم عن كيفية تحميل الإصدارات المعدلة من الخدمة والغير تابعة لشركة فيسبوك من بينها جي بي واتسآب GBWhatsApp.

وتشمل بعض الإصدارات المعدلة من واتساب، على العديد من الميزات الرائعة والتي تتخلص من القيود التي يفرضها افصدار الرسمى من الخدمة، وفي نفس الوقت لا تلزم هذه النسخ المقلدة مستخدميها للموافقة على شروط وأحكام تتعارض مع خصوصيتها، بمعنى أدق توفر لهم تجربة ممتعة أثناء استخدام التطبيق دون عوائق أو قيود.

 

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تحميل جي بي واتس اب

يعتبر تطبيق GBWhatsApp، نسخة معدلة ومتطورة من تطبيق واتساب الرسمى، كما أنه يعتبر من أشهر تطبيقات التواصل الفورية استخداما في جميع أنحاء العالم والذي يعتبر أيضا من اوائل التطبيقات المنسوخة، وهو يقدم بعض المزايا القوية التي تجعل مئات الملايين من المستخدمين يفضلون استخدامه.

مميزات تطبيق جي بي واتسآب

يمنح تطبيق GBWhatsApp، مستخدميه بعض الإمكانيات الإضافية والتي لا تتوفر في تطبيق التراسل الرسمى التابع لشركة "فيسبوك"، فإلى جانب إجراء المكالمات الصوتية والمرئية وإرسال الرسائل النصية وملفات الوسائط، يتيح جي بي واتسآب للمستخدمين إمكانية رؤية الرسائل المحذوقة بعد مسحا من قبل المرسل.

ميزات GBWhatsApp الجديدة

يقدم تطبيق جي بي واتس اب، العديد من الميزات الإضافية التي لن تجدها متوفره في الإصدار الأصلى من الخدمة، مثل إمكانية تحميل الحالات الخاصة بجهات اتصالك، ومشاركة مقاطع فيديو وملفات بأحجام كبيرة، ولعل من أحدث ميزات GBWhatsApp، هي خاصية  جديدة تتيح للمستخدمين القدرة على وضع خلفية مخصصة لواجهة المستخدم كل على حدة.

أبرز مميزات جي بي واتساب

يمكن أن تحتوي محادثاتك عبر تطبيق جي بي واتس اب،على بعض المعلومات الحساسة التي ينبغي حمايتها من أعين المتطفلين، لذا يقوفر إليك تطبيق GBWhatsApp، خاصية إخفاء دردشة محددة ووضعها في تبويب سري أو مخصص للمحادثات المهمة حيث يمكنك التطبيق بحفظ دردشة معينة وإخفاءها من قائمة الدردشات، وتعيين كلمة سر لها كـ “خزانة الأسرار”.
 

يمكن تحميل أحدث إصدارات تطبيق GBWhatsApp، من خلال الرابط التالي هنا

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