شاهد .. الصور الأولي من حفل زفاف هاني عادل على اللبنانية ديامان بو عبود

احتفل الفنان هاني عادل بزفافه على الممثلة اللبنانية ديامان بو عبود في أحد الفنادق في دهب على الشاطئ.

وارتدى هاني عادل بدلة غير رسمية باللون الأبيض، بينما ارتدت العروس فستانا أبيض اللون بسيطا، مكتفيا باكسسوار للشعر دون الطرحة، وارتدت ليلا جاكيت بسيط فوق الفستان نظرا لبرودة الجو.

ووجه هاني رساله للعروسه حيث قال «هحاول أكون إنسان أحسن عشان أنا معاكي، بحبك من قلبي، وبتمنى من ربنا إني أسعدك».

أضاف: «بوعدك إني أحاول على قد ما أقدر طول ما أنتي طايرة لفوق مأشدكيش معايا على الأرض وأحاول أخف وأطير معاكي».

يشار إلى أن هاني عادل شارك مؤخرا في بطولة مسلسل "ليه لأ" الذي يعرض عبر منصة شاهد vip.

مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.

وشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين أمينة خليل وهالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف.

ه2