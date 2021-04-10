مصر تسجل 794 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و39 حالة وفاة.. والقصر الملكي البريطاني يعلن وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي يبحث مع الرئيس التونسي العلاقات الثنائية والتعاون المشترك



واشنطن: مطالبة إيران برفع عقوبات ما بعد 2017 ستوصلنا إلى طريق مسدود



الصين: محادثات الاتفاق النووي.. في الاتجاه الصحيح



خالد بن سلمان يلتقي عبد الملك ويشددان على أهمية المبادرة السعودية للسلام باليمن

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 794 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة، مشيرةً إلى خروج 565 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 158454 حالة.

وذكرت "الأنباء" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، أمس، نظيره التونسي، قيس سعيد، مشيرةً إلى أنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية غدا السبت بقصر الاتحادية من المقرر أن تتناول التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في جميع المجالات، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الجريدة" بأن رئيس الوزراء اليمني ونائب وزير الدفاع السعودي، شددا على أهمية المبادرة السعودية، وشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للضغط على الحوثيين لعدم تفويت فرصة إنهاء الأزمة.

دوليًا، ذكرت "القبس" أن الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، توفي عن عمر يناهز 99 عامًا، مشيرةً إلى أن المملكة المتحدة أعلنت تنكيس الأعلام حدادا على وفاة الأمير فيليب، وأنه لن يقام له جنازة رسمية للالتزام بإجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وذكرت "الأنباء" أن محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني اختتمت أمس، مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: "لجنة العمل بشأن الاتفاق النووي ستنعقد الأسبوع المقبل للحفاظ على الزخم الإيجابي". وقد أكدت الخارجية الألمانية هذا الموعد المتوقع.

وأوضح المندوب الروسي أن المشاركين في الجلسة "قيّموا العمل الذي أنجزه الخبراء خلال الأيام الثلاثة الماضية، ولاحظوا بارتياح التقدم الأولي الذي تم إحرازه".

من جهته، قال مندوب الصين في الاجتماع، إن "المحادثات تسير في الاتجاه الصحيح، وهامش الخلاف يضيق".

وقالت "الراي" إن مسئول بالإدارة الأمريكية أكد، أمس، إذا كانت إيران تتوقع رفع كل العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران، بعد عام 2017 فسنصل إلى طريق مسدود، في إشارة إلى مباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووي، مضيفًا أن بلاده ترى بعض المؤشرات على جدية إيران خلال المحادثات غير المباشرة التي تستضيفها العاصمة النمساوية فيينا، واصفاً تلك المؤشرات بـ"غير الكافية".