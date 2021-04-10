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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤولو صحة دوليون: الدول الفقيرة بحاجة للقاحات المرفوضة في بعض الدول

صدى البلد

 

قال مسؤولو صحة دوليون، إن اللقاحات التي رفضتها بعض الدول في إطار جهودها لتحسين حملاتها للتطعيم، سيتم توجيهها بقدر الإمكان إلى الدول الفقيرة لمواجهة الاختلال في عملية توزيع اللقاحات.

وكانت السلطات في أستراليا واليونان بين الجهات التي رشحت بدائل عن لقاح "أسترازينيكا" لصغار السن، بعد مخاوف من جلطات دم محتملة، في حين أخرت هون كونغ تسلم طلبياتها من اللقاح، وفقًا لروسيا اليوم.

ومن شأن تطعيم صغار السن بلقاحات بديلة أن يؤخر حملات التطعيم بنحو شهر في أستراليا وفرنسا وبريطانيا، طبقا لبيانات وتحليلات شركة "إيرفينيتي".

وجرى التطعيم بملايين الجرعات من لقاح "أسترا زينيكا" بشكل آمن حول العالم، إلا أن بعض الحكومات قصرت استخدامه على كبار السن كإجراء احترازي لحين حسم الجدل حول حالات الإصابة بجلطات دموية لدى بعض متلقيه.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن معظم البلدان لم تحصل على ما يكفي من الجرعات من أي من اللقاحات لتغطية احتياج العاملين في القطاع الصحي وغيرهم ممن هم معرضون لخطر الإصابة بالفيروس الذي أودى بحياة نحو ثلاثة ملايين شخص حول العالم.

وذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الدول ذات الدخول المرتفعة قامت في المتوسط بتطعيم واحد من كل أربعة أفراد، في حين يصل ذلك المعدل في البلدان منخفضة الدخل إلى واحد من بين أكثر من 500.
 

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