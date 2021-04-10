انخفاض واردات مصر من الأثاث والاخشاب
ابرزها روسيا .. ننشر تفاصيل واردات مصر من الأثاث والأخشاب خلال 2020
انخفضت واردات مصر من الأثاث والاخشاب والمنتجات الخشبية الأخرى خلال عام 2020 بنسبة 15.5% لتسجل نحو 1.414 مليار دولار في مقابل 1.673 مليار دولار خلال 2019.
وأوضح التقرير السنوي الصادر عن المجلس التصديري للأثاث، أن واردات الاخشاب تمثل نحو 79% من واردات القطاع خلال العام الماضي، تليها واردات الاثاث بنسبة 12%، ثم منتجات خشبية أخرى بنسبة 9%.
وتراجعت واردات مصر من الأخشاب بنسبة 19% خلال 2020، لتسجل 1.11 مليار دولار في مقابل 1.366 مليار دولار خلال 2019، نتيجة لانخفاض واردات الأخشاب الطبيعية بنسبة 24% لتسجل 749 مليون دولار في مقابل 986 مليون دولار، لتمثل 68% من واردات الاخشاب لمصر.
وارتفعت واردات مصر من MDF بنسبة 20% خلال العام الماضي لتبلغ 179 مليون دولار في مقابل 149 مليون دولار خلال 2019، بينما تراجعت من الخشب الرقائقي "الابلاكاج" بنسبة 22% لتسجل 179 مليون دولار مقابل 229 مليون دولار، بينما استقرت من قشرة الخشب عند مليوني دولار.
وتعتبر روسيا أكبر موردي الاخشاب لمصر مستحوذة على 25% خلال عام 2020، وذلك رغم تراجع قيمة وارداتنا منها بنسبة 36% لتبلغ 226 مليون دولار في مقابل 434 مليون دولار خلال 2019، تليها السويد بنسبة 19% بقيمة 213 مليون دولار بتراجع 12%، ثم فنلندا بنسبة 16% بقيمة 177 مليون دولار، والصين بنسبة 5% بقيمة 55 مليون دولار.