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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

شاهد.. ٢٥ صورة من كواليس مسلسل الاختيار 2

مسلسل الاختيار 2
مسلسل الاختيار 2

ننشر 25 صورة من كواليس مسلسل "الاختيار ٢"،المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2021، عبر قناة ON E الفضائية.

 

مسلسل الاختيار ٢ بجسد بطولات الداخلية

مسلسل الاختيار ٢ هو ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا.

 

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، حيث يقوم ببطولة العمل الفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

بطولات رجال الداخلية.. الاختيار 2 ملحمة وطنية فنية بقيادة كريم ومكي

الشهيد المنسي حاضر.. الاختيار 2 يتصدر تويتر بعد طرح البرومو

رأي الناقد طارق الشناوي في مسلسل الاختيار ٢

أكد طارق الشناوي، الناقد الفني، أن مسلسل الاختيار حقق نجاحا كبيرا، مشيرًا إلى أن نجاحه كان عالميًا وإقليميًا، حيث إن رسالته وصلت للعالم العربي بأكمله وليس الجمهور المصري فقط.

 

وأضاف "الشناوي"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، من تقديم الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لأول مرة يحصد عمل درامي مصري مثل هذه النسب العالية من المشاهدة، موضحًا أن النجاح كان من قبل الإنتاج والشخصيات والعمل الدرامي بأكمله، موجهًا التحية لمخرج العمل بيتر ميمي.

 

وأوضح "الشناوى"، أن مسلسل "الاختيار" مزج بين الوثائقي والدراما، حيث إن المسلسل وثق كل لقطات شخصية المنسي، وجعلنا نحلل شخصية الإرهابي، مضيفا:"بيتر ميمي مخرج بجد وشاهدنا مسار شخصية الشر في العشماوي وكيف تحول".

الشهيد المنسي حاضر في برومو الاختيار ٢


ظهر في برومو مسلسل الاختيار 2، لقطات من الحرب التي خاضها رجال الداخلية المصرية ضد العناصر الإرهابية إبان فترة خلع محمد مرسي من منصب رئيس الجمهورية، بعد ثورة 30 يونيو، وظهر في المسلسل العناصر الإرهابية تتبع أخبار الشهيد المنسي، قبل واقعة استشهاده في حادث كمين البرث.

 

ملخص أحداث مسلسل الاختيار ٢

الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.
 

أبطال مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

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الاختيار ٢ رمضان 2021 كريم عبد العزيز بيتر ميمي المنسي مسلسلات رمضان 2021

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