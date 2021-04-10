وزيرا الإنتاج الحربي والزراعة ومحافظ المنيا يفتتحون المركزي النموذجى لتجميع الألبان بأبوقرقاص

افتتح اللواء المهندس محمد أحمد مرسى ، وزير الدولة للإنتاج الحربي ، والمهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، و اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، المركز النموذجى لتجميع الألبان بمركز أبوقرقاص وذلك بالإدارة الزراعية بأبوقرقاص.



يأتي الافتتاح ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية.

من جانبه ، قال المهندس اسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة بالمنيا ، إن مركز تجميع ألبان نموذجى بأبوقرقاص

تصل طاقته الاستيعابية 10طن لبن يوميا ، ويمكن مضاعفاتها إلى 20طن

ومزود بمنظومة شيلر تبريد سريع بقدرة 5 طن / الساعة ،وو مزود بعدد 2 تانك تبريد بطاقة الواحد 5 طن لبن ووحدة غسيل C I B ، لغسيل و تعقيم خطوط اللبن ووحدة غلاية تعمل بالسولار لتسخين المياه لغسيل و تعقيم خطوط اللبن.

وتابع: بالإضافة إلى معمل كامل لتحليل الألبان مزود بأحدث الأجهزة لاستلام اللبن ووحدة استقبال الألبان مزودة بميزان حساس ديجيتال لمعرفة وزن كميات اللبن الموردة للمركز، ومولد كهرباء ديزل بالسولار انتاج مصانع الإنتاج الحربي بقدرة 150ك وات احتياطى".

واسترسل: كما يحتوي على مبادل حراري لتبادل اللبن المورد مع الماء البارد وتانك استالس مملوء بمادة الايثلين جليكون للمساعدة في خفض درجة حرارة اللبن المورد بسرعة وغرفة تعقيم وتغيير الملابس خاصة بالعاملين بالمركز ، ووحدة محاسبة خاصه مزودة بجهاز حاسب الى لمعرفة حسابات المركز و إدارة المشروع، وتقدر التكلفة الإجمالية للمركز 6 ملايبن جنيه تقريبا".

وفي سياق متصل سلم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، 151 مشروع تنموي ومتناهي الصغر ، بإجمالي مليون و44 ألف جنيه، مقدمة من صندوق التنمية المحلية والممول من جهاز بناء وتنمية القرية المصرية، وذلك بحضور الدكتورة وفاء فداوي مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة.

وقال المحافظ، إن الدولة المصرية تسعي جاهدة لإحداث نقلة نوعية، وشاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وذلك من خلال تبنى العديد من المبادرات الرئاسية، بأنواعها.

وأضاف: حيث تشمل جميع نواحي حياة المواطن، بداية من تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري، بخمسة مراكز بالمحافظة، لرفع قدرات البنية الأساسية لقري تلك المراكز، من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، ومروراً بالمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، والذي يهدف لترشيد استخدام الموارد المائية، وإحداث نقلة نوعية للمزارع المصري، بالإضافة الى توفير وإتاحة مثل تلك المشاريع التنموية، للقضاء على البطالة وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وناشد المحافظ، الحضور بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 19 مستشفى داخل المحافظة، لاستقبال حالات كورونا، حيث تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.

وأكد المحافظ، أنه لا تحقيق لأمانينا بالنهوض ببلدنا العزيز إلا بمواطن قوي سليم صحياً، قادر على العمل والإنتاج، في ظل حياة كريمة، تليق بأبناء وطننا الغالي مصر.

وقالت وفاء فداوي مدير إدارة بناء وتنمية القرية، إنه تم تسليم 151 مشروع تنموي متنوع لهذا الشهر، وجاري اعتماد وتسليم 58 مشروع بمبلغ 388 ألف جنيه، وتستهدف تلك المشاريع خدمة المرأة المعيلة والشباب ، حيث تتنوع المشروعات ما بين حرفية وخدمية وإنتاج حيواني وتسمين عجول وبقالة وأدوات منزلية وملابس جاهزة وحبوب وغلال وتجارة وحدادة وأدوات مكتبية وعطور وأدوات تجميل وغيرها.

وأشارت إلى أن المشروعات التي يمولها الصندوق ، تأتي في شكل قروض صغيرة، تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، بالاشتراك مع صندوق التنمية المحلية، كما احتلت المنيا المرتبة الأولى خلال خمس سنوات متتالية.