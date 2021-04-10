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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هحاول أكون إنسان أحسن ..

هانى عادل يوجه رسالة رومانسية إلى زوجته دياموند بو عبود

هانى عادل ودياموند
هانى عادل ودياموند بو عبود

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو جديد لحفل زفاف الفنان هانى عادل وزوجته الفنانة دياموند بو عبود والذى اقيم فى احد الفنادق الكبرى فى دهب.

 

ووجه هانى عادل رسالة رومانسية الى زوجته دياموند بو عبود قائلا لها : "هحاول أكون إنسان أحسن علشان يبقى معاه دياموند، بحبك يا دياموند القلب وبتمنى من ربنا أني أسعدك وبوعدك أن أحاول على قد ما أقدر طول ما أنتي طايرة لفوق مشدكيش معايا على الأرض، وأني أحاول أخف وأطير معاكي فوق". 

 

كما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو جديد لحفل زفاف الفنان هانى عادل والفنانة اللبنانية دياموند بو عبود والذى اقيم فى أحد الفنادق فى دهب.

 

وظهر هانى عادل فى الفيديو وهو يرقص على أحدى الأغانى الشهيرة الاجنبية مع زوجته الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود.

 

وارتدى هاني عادل بدلة غير رسمية باللون الأبيض، بينما ارتدت العروس فستانا أبيض اللون، مكتفية باكسسوار للشعر دون الطرحة، وارتدت ليلا جاكيت بسيط فوق الفستان نظرا لبرودة الجو.

 

يشار إلى أن هاني عادل شارك مؤخرا في بطولة مسلسل "ليه لأ" الذي يعرض عبر منصة شاهد vip.

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مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.

 

وشارك مع هانى عادل فى المسلسل عدد كبير من الفنانين أمينة خليل وهالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف.

 

كما يشارك هاني عادل في مسلسل "شقة 6" مع روبي أحمد حاتم، المنتظر عرضه في رمضان المقبل على أحد المنصات الإلكترونية،والمسلسل من نوعية مسلسلات ال15 حلقة ويتكون من جزئين.

كما يشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين منهم صلاح عبد الله وحمزة العيلي وشريف سلامة ومحمود البزاوي وغيرهم من الفنانين.

والمسلسل وهو ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية في إطار من الرعب والتشويق في إحدى العمارات ويحدث بعد ذلك أمر ما داخل شقة تقلب حياة الجيران رأسًا على عقب.

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