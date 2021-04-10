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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الفريق أسامة ربيع: قناة السويس تشهد عبور السفينة الحاملة للكراكة مهاب مميش

صدى البلد

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم السبت، عبور سفينة الغطس XIANG RUI KOU الحاملة للكراكة الجديدة" مهاب مميش" أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، ضمن قافلة الشمال المبكر في رحلتها قادمة من بورسعيد ومتجهة إلى منطقة الانتظار E1 بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة.

 

وأكد رئيس الهيئة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعبور السفينة بسلامة وأمان من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات مراقبة الملاحة.

 

وأوضح رئيس الهيئة أنه بوصول السفينة الحاملة للكراكة منطقة البحيرات الكبرى سيصعد على الكراكة مجموعة عمل مشتركة من إدارة الكراكات بالهيئة وترسانة IHC الهولندية للتنسيق مع طاقم السفينة وعمل الترتيبات اللازمة لفصل الكراكة عن السفينة والقيام بحسابات الاتزان استعدادا لتعويمها غدا الأحد، على أن يتم الاعتماد على القاطرات المعاونة التابعة للهيئة في عمليات الإنزال والقطر للكراكة.


 

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