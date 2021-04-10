وزيرا الزراعة والانتاج الحربي يفتتحان مركز تجميع الألبان بالمنيا بأعلى مستوى من الجودة.. تفاصيل

افتتح اليوم “السبت”، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مركز تجميع الألبان بأبو قرقاص بالمنيا،وذلك بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارتين.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن مركز تجميع الألبان النموذجى بأبوقرقاص يعتبر أحد مراكز مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"،وتم تجهيزه على أعلى مستوى من الجودة والمواصفات الفنية القياسية حتى يكون نموذجا للقطاع الخاص والمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات تجميع ألبان، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز 10 طن لبن يوميا ويمكن مضاعفاتها إلى 20 طن ومزود بمنظومة تبريد سريع بقدرة 5 طن / الساعة ويشتمل على 2 تانك تبريد بطاقة الواحد 5 طن لبن ووحدة لغسيل وتعقيم خطوط اللبن ووحدة غلاية لغسيل وتعقيم خطوط اللبن ومعمل كامل لتحليل الألبان مزود بأحدث الأجهزة.



واضاف القصير أن الوزارة تعمل على خطة موسعة الآن لرصد وتطوير جميع مراكز تجمعات الألبان على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتوسع فى المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان للحفاظ على هذه الثروة القومية من الألبان التى تنتجها مصر.

وأشار الى أن الوزارة قامت بعقد بروتوكولات تعاون مع البنوك لتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع بفائدة 5% لمساعدة صغار المربين والشباب وتوفير فرص عمل لهم فى إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة 2030 للقضاء على البطاقة والاستفادة من الجهود المبذولة فى هذا القطاع .



وقال وزير الزراعة إنه تم حصر 826 مركزًا لتجميع الألبان ويمكن لجميع المواطنين الراغبين فى إنشاء وإقامة مراكز لتجميع الألبان، أو تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل، التوجه لأقرب إدارة زراعية أو مديرية زراعة لتقديم الطلبات مؤكدا أن وزارة الزراعة تقدم الدعم الفني وكافة المعاينات مجانا.

من ناحيته، قال المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للانتاج الحربي إن افتتاح هذا المشروع يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تطوير وتحديث مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية للاستفادة من حجم ما تنتجه مصر من ألبان ، لافتاً إلى أن وزارة الإنتاج الحربى تعمل من خلال كافة شركاتها التابعة على تلبية احتياجات هذه المراكز من الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل هذه المراكز وفق أرقى المعايير وذلك لما تحققه من مردود صحي وغذائي عالي الجودة .



وأشار المهندس محمد أحمد مرسي، إلى أن مشاركة وزارة الإنتاج الحربى فى هذا المشروع تأتى من منطلق إيمانها بضرورة التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ المشروعات التنموية والتى تحقق صالح المواطن فى المقام الأول، كما أنها تعد فرصة ذهبية لتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي فى تنفيذ المشروعات المختلفة وذلك في إطار توجه الدولة بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي.