القاهرة ولا إسكندرية.. الجبلاية تحسم أزمة ملعب مباراة الأهلي والنصر خلال ساعات

نشبت فى الساعات الأخيرة، أزمة داخل اتحاد الكرة بشأن ملعب مباراة الأهلي والنصر في كأس مصر المقرر إقامتها يوم الاربعاء المقبل.

يأتي ذلك نظرا لطلب النادي الأهلى ونظيره النصر إقامة المباراة في القاهرة بدلا من الإسكندرية.

وتلقى مسؤولي الجبلاية مخاطبات رسمية، من جانب الأهلي والنصر من أجل إقامة مباراة كأس مصر في القاهرة بدلا من أحد ملاعب الإسكندرية.

واستندت إدارة نادي النصر، في طلب إقامة مباراة الأهلي بكأس مصر إلى تكبدها نفقات مالية لدى إقامة البعثة وانتقالها من القاهرة إلى الإسكندرية.

وتحسم اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة أزمة ملعب مباراة الأهلي والنصر خلال الساعات القادمة بعد الاطلاع على كافة الخطابات الواردة من الطرفين.