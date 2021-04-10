بعد افتتاحه .. ننشر 10 معلومات عن مركز تجميع الألبان بأبوقرقاص

افتتاح مركز تجميع الألبان

افتتح اليوم السبت ، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي ، مركز تجميع الألبان بأبو قرقاص بالمنيا ، وذلك بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارتين.

وينشر موقع "صدى البلد "، أهم المعلومات حول مركز تجميع الألبان الذى تم افتتاحه اليوم :

ـ التكلفة الإجمالية للمركز من 5 – 6 ملايين جنيه تقريبا.

ـ الطاقة الاستيعابية 10 طن لبن يوميا، ويمكن مضاعفتها إلى 20 طن.

مزود بمنظومة شيلر تبريد سريع قدرة 5 طن / الساعة ومزود بعدد 2 تانك تبريد بطاقة الواحد 5 طن لبن.

ـ وحدة غسيل C I B لغسيل وتعقيم خطوط اللبن.

ـ وحدة غلاية تعمل بـ”السولار” المياه الساخنة لغسيل وتعقيم خطوط اللبن.

ـ معمل كامل لتحليل الألبان مزود بأحدث الأجهزة لاستلام اللبن.



ـ مولد كهرباء ديزل بالسولار انتاج مصانع الإنتاج الحربي بقدرة 150ك وات احتياطى.



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