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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

افتتاح مركز تجميع الألبان

بعد افتتاحه .. ننشر 10 معلومات عن مركز تجميع الألبان بأبوقرقاص

صدى البلد

افتتح اليوم السبت ، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي ، مركز تجميع الألبان بأبو قرقاص بالمنيا ، وذلك بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارتين.

وينشر موقع "صدى البلد "، أهم المعلومات حول مركز تجميع الألبان الذى تم افتتاحه اليوم :

ـ التكلفة الإجمالية للمركز من 5 – 6 ملايين جنيه تقريبا.

ـ الطاقة الاستيعابية 10 طن لبن يوميا، ويمكن مضاعفتها إلى 20 طن.

 مزود بمنظومة شيلر تبريد سريع قدرة 5 طن / الساعة ومزود بعدد 2 تانك تبريد بطاقة الواحد 5 طن لبن.

ـ وحدة غسيل C I B لغسيل وتعقيم خطوط اللبن.

ـ وحدة غلاية تعمل بـ”السولار” المياه الساخنة لغسيل وتعقيم خطوط اللبن.

 

ـ معمل كامل لتحليل الألبان مزود بأحدث الأجهزة لاستلام اللبن.
 

ـ مولد كهرباء ديزل بالسولار انتاج مصانع الإنتاج الحربي بقدرة 150ك وات احتياطى.
 

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وزير الزراعة تجميع الألبان السيد القصير مركز تجميع الألبان

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