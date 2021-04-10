افتتاح مركز تجميع الألبان
بعد افتتاحه .. ننشر 10 معلومات عن مركز تجميع الألبان بأبوقرقاص
افتتح اليوم السبت ، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي ، مركز تجميع الألبان بأبو قرقاص بالمنيا ، وذلك بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارتين.
وينشر موقع "صدى البلد "، أهم المعلومات حول مركز تجميع الألبان الذى تم افتتاحه اليوم :
ـ التكلفة الإجمالية للمركز من 5 – 6 ملايين جنيه تقريبا.
ـ الطاقة الاستيعابية 10 طن لبن يوميا، ويمكن مضاعفتها إلى 20 طن.
مزود بمنظومة شيلر تبريد سريع قدرة 5 طن / الساعة ومزود بعدد 2 تانك تبريد بطاقة الواحد 5 طن لبن.
ـ وحدة غسيل C I B لغسيل وتعقيم خطوط اللبن.
ـ وحدة غلاية تعمل بـ”السولار” المياه الساخنة لغسيل وتعقيم خطوط اللبن.
ـ معمل كامل لتحليل الألبان مزود بأحدث الأجهزة لاستلام اللبن.
ـ مولد كهرباء ديزل بالسولار انتاج مصانع الإنتاج الحربي بقدرة 150ك وات احتياطى.
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