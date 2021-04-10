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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التنمية يكشف ملامح الخطة الاستراتيجية الشاملة لتنمية سيناء

اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تنسيق جميع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية لتنمية سيناء التي تعمل على تنفيذ الرؤية الشاملة للمحافظة وتطوير بنيتها الأساسية ورفع كفاءة وتوسعة الطرق الحالية وتجديد وتطوير بعض الانشطة والمبانى وتحقيق الاستخدام الأمثل لها. 

 

وكان ذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتطبيق الاستراتيجية الشاملة لتنمية سيناء وفى ضوء احتفالات محافظة جنوب سيناء بالعيد القومى الـ 32 لها والذي يتوافق مع ذكرى رفع العلم المصرى على طابا فى التاسع عشر من شهر مارس 1989 .

 

وقال وزير التنمية في بيان الوزارة، إن تنمية سيناء تعد محوراً رئيسياً في برنامج الحكومة، والوزارة تعطي الملف أهمية خاصة في خطة عملها لمواصلة جهود تنمية سيناء في إطار الاستراتيجية العامة للدولة بمراحلها المختلفة تجاه سيناء؛ بهدف تحسين البنية التحتية بها وتطويرها وربطها بالدلتا وجعلها امتداداً طبيعيا لوادي النيل وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب وجذب المستثمرين إلي أرض الفيروز.

 

وأشار “شعراوى”، إلى أنه من بين تلك المشروعات بمحافظة جنوب سيناء مشروعات مدينة شرم الشيخ العاجلة تنفيذاً لتوجيه رئيس الجمهورية حتى تكون على أتم استعداد لاستقبال عودة السائحين باعتبارها من أشهر المقاصد السياحية فى العالم مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا .

 

وأوضح أن ما تحقق من إنجازات على أرض جنوب سيناء منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي شملت جميع القطاعات الحيوية والخدمية لأهالي المحافظة، منوها بأن إجمالى الخطة الاستثمارية لجنوب سيناء منذ عام 2014 وحتى العام المالى الحالى 2020 / 2021 تجاوزت 1,5 مليار جنيه منها 136 مليون جنيه لمشروعات قطاع الكهرباء و241 مليوناً لقطاع الطرق والكباري والأنفاق و126 مليوناً لتحسين البيئة و180 مليوناً لمشروعات الأمن والإطفاء والمرور و161 مليوناً لتدعيم الوحدات المحلية إضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية وتنمية المرأة وذلك لتحقيق نقلة كبيرة في الخدمات المقدمة لأهالى المحافظة.

 

وألمح اللواء "شعراوى" إلى أن تلك المشروعات مجرد خطوة تتبعها خطوات أخري نمضي بها بمعدلات زمنية غير مسبوقة لتنعم أرض جنوب سيناء بالتنمية والرخاء لكي تكون جاذبة لتوطين الملايين من المصريين لتحقيق غد أفضل للأجيال القادمة مؤكداً انه تم تخصيص 34 مليون جنيه لتطوير قري رأس مسلة والرندل ووادى مكتب ووادى سعال ووادى الطور في إطار المشروع القومى لتطوير وتنمية القري المصرية ، كما ساهمت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ 7 تجمعات تنموية وتنفيذ 591 وحدة سكنية.

 

ولفت وزير التنمية إلى أنه تم اعتماد 79 مليون جنيه لتنفيذ 2 خلية دفن بمدينتى شرم الشيخ والطور وإصلاح معدات النظافة بالمحافظة ، كما تم توريد حوالى 34 ألف كشاف موفر للطاقة بشوارع المحافظة موضحاً أن الوزارة قامت بالتنسيق والتعاون مع وزارات السياحة الآثار والبيئة بتطوير منطقة وادي الدير بسانت كاترين بجنوب سيناء، لاستعادة الطابع التراثي والحضاري للمنطقة بما يتفق مع كون المنطقة من مواقع التراث العالمي لليونسكو، ويجري حاليا توسيع نطاق المشروع ليشمل المدينة وتعزيز قدرات السكان وتأهليهم وتطوير البنية التحتية لمطار سانت كاترين. 

 

واستطرد أن الحكومة تتابع باهتمام عملية تطوير مدينة سانت كاترين لتكون مقصداً هاماً للسياحة الدولية نظراً لأهمية هذه المناطق المقدسة ذات الآثر الغالى فى نفوس معتنقى الديانات السماوية الثلاث .

 

وتابع اللواء محمود شعراوى أنه يجرى العمل لتوفير 200 مليون جنيه لرصف ازدواج وتوسعة الطريق الساحلى إلى كمين الوادى بمدينة طور سيناء وإنشاء كوبرى سيارات عمودى عليه لربط شطرى المدينة، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير ميناء الطور البحرى وإنشاء 1750 وحدة سكنية بالمدينة لاستيعاب الطلب المتزايد للمواطنين عليها وإنشاء المنطقة اللوجستية لجامعة الملك سلمان تمهيداً لافتتاح المقر الرئيسى للجامعة بمدينة طور سيناء فى احتفالات أكتوبر هذا العام .

 

وأكمل اللواء محمود شعراوى حديثه بأنه يجرى أيضًا تفعيل وتشغيل مطار طور سيناء بالتزامن مع افتتاح المقر الرئيسى لجامعة الملك سلمان وتطوير ميناء الطور البحرى واعداده لاستقبال البواخر التجارية والسياحية ، والاهتمام بمنطقة حمام موسي ووضعها على خريطة السياحة الاستشفائية العلاجية .

 

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه يجرى التنسيق أيضاً لدعم البنية التحتية لمدينة طابا واستكمال تنفيذ مشروعات التجمعات اليدوية بالمدينة وإنشاء محطة تحلية مياه البحر بتكلفة 150 مليون جنيه وتقوية شبكات المحمول واستكمال إنشاء السدود والبحيرات لحماية مدينة طابا ونويبع من السيول.

 

وزير التنمية المحلية تنمية سيناء فيروس كورونا تنمية القري المصرية وادي الدير بسانت كاترين

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