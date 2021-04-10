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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير شئون القدس: على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات

انتخابات القدس
انتخابات القدس

دعا وزير شئون القدس فادي الهدمي المجتمع الدولي، اليوم السبت، إلى حماية الديمقراطية الفلسطينية في قلب القدس، بكل السبل الدبلوماسية الممكنة، وإلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات بالمدينة.


وشدد الهدمي - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - على أن "قرب موعد الانتخابات بات يستدعي من المجتمع الدولي تكثيف نشاطه لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات التي وقعت عليها، مشيرا إلى أن "اتفاقية المرحلة الانتقالية" المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل والموقعة في واشنطن 28 سبتمبر 1995، تضمنت ملحقا خاصا يتعلق بالانتخابات الفلسطينية، وأن الانتخابات التشريعية في العامين 1996 و2006 والرئاسية بالعام 2005 جرت على أساس هذا الاتفاق".


جاء ذلك في لقاء نظمه القنصل الفرنسي العام بالقدس بمشاركة عدد من الدبلوماسيين الأجانب، بمناسبة وداع القنصل البريطاني العام.


وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية كشفت عن نواياها الحقيقية عندما منعت قبل أيام لقاء تشاوريا حول الانتخابات بالقدس، واستدعت للتحقيق واعتقلت عددا من الفلسطينيين بينهم مرشحون للانتخابات.


وحذر الهدمي من أن تلجأ بلدية الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض الهدم الذاتي، في محاولة للحد من الانتقادات الدولية لها على أثر الهدم في ظل جائحة "كورونا".

وزير شؤون القدس إسرائيل القدس منظمة التحرير الفلسطينية انتخابات القدس

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