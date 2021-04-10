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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يعلن مقتل ثاني أكبر شخصية في تنظيم داعش

تنظيم داعش الإرهابي
تنظيم داعش الإرهابي

أعلن رئيس الحكومة العرقية، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مقتل ثاني أكبر شخص في تنظيم داعش الإرهابي.

 

وقال الكاظمي وفق ما نقلته روسيا اليوم: "أشيد بدور جهاز مكافحة الإرهاب الذي كان بمستوى الطموح والمسؤولية وساهم بشكل كبير في معارك التحرير ضد (خوارج العصر) عصابات داعش الارهابية".

وأضاف: "الإرهاب أصبح تحديا عالميا يهم الجميع وقد ساهم العراق بشكل كبير في مواجهة هذا التحدي".

وأشار إلى أن "العراقيين ساعدوا العالم بأكمله في التخلص من شبح الإرهاب الذي كان ينتشر بسرعة ووقف مع أصدقاء كثيرين".

وذكر: "لكن النصر الذي تحقق على الإرهاب كان في النهاية نصرا عراقيا وعلى العراقيين أن يشعروا بالفخر أنهم قاتلوا الإرهاب وكالة عن أنفسهم وعن العالم كله".

 

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