عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي : نسعى لدمج الطلاب المصريين مع أشقائهم الأفارقة والعرب والآسيوية

الطلاب الوافدين
الطلاب الوافدين

تحرص إدارة الوافدين يوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على مشاركة الطلاب كل اللحظات والأحداث السعيدة، لذا أطلقت اليوم "الملتقى الدولي لتراث الشعوب"، برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي, وهو تنظيم مشترك بين الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين ومعهد إعداد القادة، على مدار 3 أيام ويبدأ من يوم 9 أبريل ويستمر حتى 11 أبريل 2021.

 

من جانبه ، أكدت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، إن الإدارة تسعى إلى إجراء بعض الأنشطة التي تدمج الطلاب داخل المجتمع المصري ، في محاولة حتى لا يشعر الطالب بغربة في مصر بل وانها بلده الثاني، بالإضافة إلى أن اتباع كافة الإجراءات الإحترازية خلال إقامة هذه الأنشطة.

 

اقرأ ايضا:

وزير التعليم العالي يتفقد مشروعات تطوير جامعة المنصورة
 

وقالت إن الإدارة تطلق الملتقي الدولي لتراث الشعوب ، والذي يقام في معهد إعداد القادة بحلوان  والتعاون مع إدارة المعهد ، في الفترة  من ٩ إلى ١١ أبريل ٢٠٢١، مشيرة الى أن عنوان الملتقى هذا العام هو تراثنا هويتنا لعرض التراث المصري بحيث تشارك به عدد من تاكلليات المختصة بهذا الشأن الاثار والسياحة والفنادق، وتشارك به 16 دولة متمنيا أن تزيد أعداد الدول المشاركة في النسخة الثانية من الملتقى.

 

وأضافت الدكتورة رشا كمال ، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، أن الملتقى الدولي لتراث الشعوب يؤكد أننا لدينا تراث وحضارة ، وإن لم تخرج عبر الحدود لن يتم التعرف عليها .

 

وأوضحت كمال : "نحن في عالم يشهد طفرة غير عادية من التعاون وتبادل الثقافات والتعرف على الثقافات الآخرى وذلك يدعم وجود التسامح بيننا ويبعدنا التطرف والأفكار السلبية، لذا قمنا باختيارنا معهد القادرة والذي اردنا أن تصل رسالة من خلاله بأن الطلاب المصريين لابد أن يندمجوا مع اشقائهم من الدول المختلفة المشاركة من الدول الأفريقية والعربية والآسيوية للتعرف على الحضارات الآخرى.

وزارة التعليم وزير التعليم التعليم العالي الطلاب الوافدين وزارة التعليم العالى

ترشيحاتنا

ملك الأردن يتلقي برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين

هل يجوز طلب سلفة مالية بـ«عملة» وردها بأخرى؟ دار الإفتاء تجيب| فيديو

استعداد لمواجهة تونجيث.. كارتيرون يلقي محاضرة فنية للاعبي الزمالك

الأمن يفض حفل خريجي كلية الحقوق في طنطا

قمص يعلق زينة رمضان داخل مقر الكنيسة بالغردقة

وزيري لـ صدى البلد: "كنا نبحث عن معبد جنائزى ففوجنا بمدينة تحن آتون".. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. قناة السويس تمتلك "مهاب مميش" أكبر كراكة بالشرق الأوسط

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

لا يعمل في صمت.. خبطتين في رأس «محمد رمضان» قبل عرض مسلسل موسى

غدًا.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان المبارك

تعبان جدا.. منة فضالي تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

مسؤول أوروبي يعلن موعد انتهاء جائحة كورونا

ارتفاع ما قبل رمضان.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ما بين الصغر والكبر لاعبون كره قدم يتألقون

إيمان محمد زين العابدين تكتب: في عالم السوشيال ميديا

نادية مصطفى تكتب: لسنا عالة

هنا فايد تكتب: المفتاح السحري

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (2)

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

المزيد