التعليم العالي : نسعى لدمج الطلاب المصريين مع أشقائهم الأفارقة والعرب والآسيوية

تحرص إدارة الوافدين يوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على مشاركة الطلاب كل اللحظات والأحداث السعيدة، لذا أطلقت اليوم "الملتقى الدولي لتراث الشعوب"، برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي, وهو تنظيم مشترك بين الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين ومعهد إعداد القادة، على مدار 3 أيام ويبدأ من يوم 9 أبريل ويستمر حتى 11 أبريل 2021.

من جانبه ، أكدت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، إن الإدارة تسعى إلى إجراء بعض الأنشطة التي تدمج الطلاب داخل المجتمع المصري ، في محاولة حتى لا يشعر الطالب بغربة في مصر بل وانها بلده الثاني، بالإضافة إلى أن اتباع كافة الإجراءات الإحترازية خلال إقامة هذه الأنشطة.

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وقالت إن الإدارة تطلق الملتقي الدولي لتراث الشعوب ، والذي يقام في معهد إعداد القادة بحلوان والتعاون مع إدارة المعهد ، في الفترة من ٩ إلى ١١ أبريل ٢٠٢١، مشيرة الى أن عنوان الملتقى هذا العام هو تراثنا هويتنا لعرض التراث المصري بحيث تشارك به عدد من تاكلليات المختصة بهذا الشأن الاثار والسياحة والفنادق، وتشارك به 16 دولة متمنيا أن تزيد أعداد الدول المشاركة في النسخة الثانية من الملتقى.

وأضافت الدكتورة رشا كمال ، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، أن الملتقى الدولي لتراث الشعوب يؤكد أننا لدينا تراث وحضارة ، وإن لم تخرج عبر الحدود لن يتم التعرف عليها .

وأوضحت كمال : "نحن في عالم يشهد طفرة غير عادية من التعاون وتبادل الثقافات والتعرف على الثقافات الآخرى وذلك يدعم وجود التسامح بيننا ويبعدنا التطرف والأفكار السلبية، لذا قمنا باختيارنا معهد القادرة والذي اردنا أن تصل رسالة من خلاله بأن الطلاب المصريين لابد أن يندمجوا مع اشقائهم من الدول المختلفة المشاركة من الدول الأفريقية والعربية والآسيوية للتعرف على الحضارات الآخرى.