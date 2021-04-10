بالأسود اللافت.. زينة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة زينة، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة انيقة ولافته تبرز جمالها.

وتألقت بها زينة، بفستان لافت وانيق باللون الأسود كما يتميز بتفصيلة انيقة وبسيطة تكشف عن جمالها، وانتعلت حذاء بكعب عالي باللون الأبيض والأسود الذي يتناسب مع ظهورها، وحملت حقيبة يد باللون الأحمر .

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زينة في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت زينة شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة تبرز جمالها وتتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع ساعة لليد باللون الفضي لأكمال ظهورها الأنيق.