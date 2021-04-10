مستشار الرئيس للأبحاث تكشف الأمل الحقيقى فى القضاء على كورونا

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار الرئيس للأبحاث، إن اللقاحات هى الأمل الحقيقى فى القضاء على الجائحة الفيروسية، مضيفة: حتى الآن لا يوجد لدينا وسيلة فعالة للعلاج.



وأوضحت “عاصم”، خلال كلمتها بالمؤتمر، أن فاعلية اللقاحات حتى الآن تحت الدراسة، مشددة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على اللقاح، وذلك لأن متلقى لقاح كورونا يمكنه نقل الفيروس إلى شخص آخر.



وحذرت من الإحساس الخاطئ بالأمان بعد التطعيم ضد كورونا، مؤكدة أنه لقاح سينوفارم يحقق حماية من الفيروس بعد الجرعة الثانية بــ3 أسابيع، لأن الفيروس يكون موجودًا بالأغشية المخاطية بالأنف.



وفيما يخص لقاح أكسفورد وأسترازينكا، تصل نسبة المناعة بعد الجرعة الأولى تصل إلى 75%، وبعد الجرعة الثانية تصل النسبة إلى 95.





