محافظ الوادي الجديد يتابع استعدادات الأسواق والمرافق لاستقبال شهر رمضان

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اجتماعا مع رؤساء مراكز المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك للإطمئنان على جاهزية الإستعدادات لإستقبال شهر رمضان الكريم ، وذلك بحضور محمد أنيس سكرتير عام المحافظة .



ووجه محافظ الوادى الجديد ، بتكثيف المرور علي الأسواق والمخابز للتأكد من توافر السلع الأساسية وصلاحيتها وتنشيط تجارة الجملة وفتح شوادر لبيع اللحوم ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة وطرحها للمواطنين للسيطرة على الأسعار ومحاربة الغلاء.

وشدد محافظ الوادى الجديد ،على متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالأسواق العامة والمقاهي والمواقف والمساجد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للحد من انتشار فيروس كورونا.

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من ناحية أخرى، وجه الزملوط بحصر جميع مباني الخطورة الداهمة بكافة المراكز لإزالتها وتعويض أصحابها حفاظاً على أرواحهم، وحصر أعداد المتعديين على أراضي الدولة المتقدمين لتقنيين أوضاعهم ولم يستكملوا سداد الرسوم لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

من جانب اخر، استعدت محطة تعبئة البوتاجاز بالوادي الجديد، بضخ كميات كبيرة من اسطوانات البوتاجاز ومضاعفة إنتاج المحطة، لمواجهة احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

وقال المهندس محمد ضاحي دمرداش، مدير محطة تعبئة البوتاجاز بالوادي الجديد ، إنه جرى تكوين أرصدة تخزينية من البوتاجاز بالمستودعات بخلاف المخزون لتأمين الاستهلاك خلال الشهر كما سيجري تشغيل مصنع التعبئة بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأكد أن المحطة تتولى توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال سيارات الخريجين، التي تمر من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 2 صباحًا على جميع المناطق السكنية بالمحافظة، كما أنه جرى خلال الفترة الأخيرة القضاء على ظاهرة اختفاء أسطوانة البوتاجاز من خلال ضخ كميات كبيرة من الأسطوانات، كما أنه جرى تكثيف أعمال الصيانة والإصلاحات الطارئة.