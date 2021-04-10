شاهد.. ظهور كادجار موديل 2022 شبيهة القاشقاي

اعلنت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات من قبل العمل على موديلها الجديد 2022 من طراز كادجار الذى ينتمى لفئة السيارات الـ SUV ، والتى تعتبر من اقدم سيارات رينو في هذه الفئة

وظهرت مؤخرا عدد من الصور التجسسية للسيارة رينو كادجار موديل 2022 ، من قبل المصوريين التجسسين في السويد ، اثناء عملية الاختبار النهائية قبل الكشف عنها لاحقا ، وظهرت صور لسيارتين اختباريتين مموهة بالكامل لكن جسم الإنتاج والمصابيح الأمامية بالامكان تأملها .

وتظهر رينو كادجار موديل 2022 Kadjar بنسب قريبة من الطراز الحالى ، ولكن هذا النموذج يخلق انطباعًا بوجود سيارة كروس ذات مظهر رياضي قليلاً مع أطوال أقصر في الأمام والخلف.

بالاضافة الى ان بعض الزوايا الخاصة بالسيارة كادجار موديل 2022 ، تبدو مشابهة جدًا لسيارة نيسان كاشقاي الجديدة (المعروفة في الولايات المتحدة باسم Rogue Sport).

واكد خبراء السيارات ان التشابه المتواجد بين نيسان قاشقاي و رينو كادجار موديل 2022 ، بسبب انهم يشتركان في نفس منصة CMF-Cالتي تم تطويرها بالتعاون بين رينو ونيسان.

و هناك شائعات حول إصدار كهربائي بالكامل من رينو كادجار ، لكن لم يتم تأكيد ذلك بعد ، ومن المتوقع أن يكون محرك رينو الغازي سعة 1.3 لتر بشاحن توربيني هو العرض الأساسي مع مجموعة نقل الحركة الهجينة المتوقعة التي تأخذ دور خيار أكثر قوة وأغلى قليلاً.

والجدير بالذكر ان السيارة رينو كادجار قد ظهرت للمرة الأولي كسيارة SUV عام 2015 وتعتبر من اقدم سيارات رينو في هذه الفئة ، ورغم ذلك فإن مبيعاتها ظلتت محدوده مقارنة بمنافسين اوروبيين حيث وصلت المبيعات منها عام 2020 حوالي 63685 في حين باعت فولكس من سيارتها تيجوان المنافس القوى لرينو كادجار 149845 سياره .