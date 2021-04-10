عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درة لـ صدى البلد: التعاون الثقافي المصري التونسي يعكس ترابط البلدين

درة
درة

اعربت النجمة التونسية درة عن سعادتها بالتعاون الثقافي بين مصر وتونس وذلك من خلال تعزيز الأنشطة الثقافية والفنية بين البلدين، عقب الاعلان اليوم عن عام 2021 -2022 ليكون عامأ للثقافة المصرية التونسية.

 

وقالت “درة” لـ" صدى البلد “: إن هذه الخطوة إيجابية للغاية؛ خصوصا وأن هناك تشابه كبير بين الشعبين المصري والتونسي، ونحن هنا في مصر نشعر اننا في بلدنا .. وكثير من الفنانات التونسيات يشعرن أنهن مصريات”.


وأكدت درة أنها ستشارك اليوم في احتفالية تنظمها السفارة التونسية في القاهرة بحضور السفير التونسي لدي مصر والرئيس التونسي قيس سعيد.

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال إنه تم الاتفاق على إعلان عام 2021 -2022 عامأ للثقافة المصرية التونسية، من خلال تفعيل الأنشظة الثقافية والفنية المشتركة بمختلف مناحيها ، فى كل من مصر وتونس بما يعكس التاريخ المشترك بين الشعبين والتواصل القائم بينهما .

 

وأوضح " السيسى " ، خلال مؤتمر صحفى اليوم مع نظيره التونسى قيس سعيد، أنه تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، ومطالبة المجتمع الدولى بتبنى مقاربة شاملة للتصدى لتلك الظاهرة بمختلف أبعادها الأمنية ، الاقتصادية ، الاجتماعية والتنموية والفكرية، والأيديولوجية وكذلك من خلال مواجهة كافة التنظيمات الارهابية دون استثناء ، وتقوية قدراتها على استقطاب أو تجنيد عناصر جديدة ، وتجفيف منابع تمويلها بالاضافة لمواجهة الفكر المتطرف الذى يشكل تهديدأ على المنطقة وشعوبها.

 

ولفت إلى أنه جري خلال اللقاء مع الرئيس التونسي استعراض القضايا المطروحة على الساحة العربية، وأكدنا على أهمية دعم العمل العربى المشترك والحفاظ على الأمن القومى العربى لحماية وحدة أراضى وسلامة واستقلالية الدول العربية ، وتعزيز مفهوم الدولة الوطنية ورفض كافة تدخلات الخارجية فى الشئون الداخلية للدول العربية.

 

ونوه إلى أنه تم التأكيد على أهمية مواصلة الجهود العربية من اجل دعم القضية الفلسطينية كونها القضية المحورية للعالم العربى ، وضرورة بذل الجهود لضرورة حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.


يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عقد جلسة مباحثات اليوم السبت  مع نظيره التونسى قيس سعيد بقصر الاتحادية. 

مصر الرئيس التونسي الرئيس عبد الفتاح السيسي درة اطلالات درة

ترشيحاتنا

رئيس الأركان يلتقي رئيس قوات الدفاع الوطني البوروندي

فتح باب التقديم في مدارس النيل المصرية للعام الدراسي 2021/2022

شاهد ... هدف محمد صلاح في شباك أستون فيلا

أخبار الفن| تطورات حالة خالد النبوي الصحية.. خلاف ريهام حجاج وآيتن عامر

شباب الصحفيين تهاجم جمال عيد: يدافع عن الإرهابيين ويعتبرهم سجناء رأي

حكم تناول المرأة لأدوية تؤخر الحيض لتصوم الشهر كاملا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من السودان على عرض إثيوبيا بترشيح مشغلين لسد النهضة

تحرك عاجل من السودان لمواجهة آثار ملء سد النهضة.. تفاصيل

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

خاص | الحبس ثلاث سنوات .. محامي يكشف تفاصيل بلاغه ضد محمد رمضان للنائب العام

نسألكم الدعاء.. مبروك عطية يبث فيديو من داخل المستشفى قبل إجراء عملية جراحية

نداء عاجل من القاضي الشرعي بدمشق بخصوص هلال رمضان

الحكم في دعوى نزع ملكية مزارع وعقارات الإخوان فى سيناء ٢٤ إبريل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

محمد مبروك الشيلاني يكتب: «قبل أن يَهِلّ الهلال»

رجب رواش يكتب: نادي الزمالك بيتي!

بيري محمد تكتب: ما بين الصغر والكبر لاعبون كره قدم يتألقون

إيمان محمد زين العابدين تكتب: في عالم السوشيال ميديا

نادية مصطفى تكتب: لسنا عالة

هنا فايد تكتب: المفتاح السحري

المزيد