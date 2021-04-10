نادي النصر يستفسر عن سبب تغيير ملعب مباراة الأهلي في كأس مصر

أكد مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق أنه تفهم وجهة نظر اتحاد كرة القدم في إقامة مباراة دور ال32 لكأس مصر التي تجمع الأهلي والنصر يوم 14 أبريل الجاري في استاد برج العرب بدلا من إقامتها على أحد ملاعب القاهرة.



وقال أحمد الأحمر عضو مجلس إدارة نادي النصر والقائم بأعمال المدير التنفيذي ، تواصلنا مع المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة من أجل معرفة أسباب إقامة المباراة في الإسكندرية وكان الرد بأن الأمن رفض إقامة مباريات كأس مصر التي طرفها الأهلي والزمالك في القاهرة يوم 14 أبريل الذي يتزامن مع ثاني أيام شهر رمضان الكريم.



وأضاف أحمد الأحمر، المهندس أحمد مجاهد أوضح أن هناك مباراة بين الأهلي والزمالك في الدوري بعد مواجهات الكأس بعدة أيام وكان يجب أن يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين وبناء عليه تقرر إقامة مباراة الزمالك وحرس الحدود في السويس ومباراة النصر والأهلي في الإسكندرية من أجل مبدأ تكافؤ الفرص.



وأكد أحمد الأحمر، أن نادي النصر تفهم وجهة نظر اتحاد الكرة والفريق يستعد جيدا للمباراة أمام فريق الأهلي وهناك تركيز من الجهاز الفني بقيادة كابتن سيد عيد على تقديم مباراة تليق باسم نادي النصر الذي وضع تركيز اللاعبين على هذه المباراة بعيدا عن مكان إقامتها سواء في القاهرة أو الإسكندرية ، وكابتن سيد عيد من المدربين أصحاب الخبرات الكبيرة وقادر على وضع اللاعبين في حالة التركيز الكاملة والابتعاد عن أي أمور أخرى سواء بملعب المباراة أو غيرها.