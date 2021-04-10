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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

يتضمن تعريفا للهيئة واختصاصاتها وسلطاتها .. النيابة الإدارية تصدر كتابها " حصن العدالة"

صدى البلد

شهد المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت حفل إصدار هيئة النيابة الإدارية لكتابها والذي يحمل عنوان (النيابة الإدارية.. حصن العدالة) وذلك بمقر رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر. 

حضر الحفل عدد من قيادات النيابة الإدارية والمجلس الأعلى، ولفيف من كبار رموز الدولة في مختلف المجالات وهم كلٍ من المستشار إبراهيم الهنيدي- رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وفيبي فوزي- وكيل مجلس الشيوخ، والكاتب والمؤرخ حلمي النمنم – وزير الثقافة الأسبق، والدكتورصبري السنوسي -عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة. 

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية  أن الكتاب صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ، وتم إعداد مادته العلمية تحت إشراف لجنة من مستشاري هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار أحمد مرسي – نائب رئيس الهيئة. 

وأضاف ان الكتاب تضمن  تعريفًا بالنيابة الإدارية وتشكيلها ورسالتها ودورها، ومن ثم تطورها الدستوري والتشريعي، واختصاصها الولائي، والضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمتهم أمامها، وكذلك سلطات النيابة الإدارية في مرحلة التحقيق، ودورها في مكافحة الفساد في إطار منظومة العدالة، وعلاقتها بسائر الجهات والهيئات القضائية الأخرى، كما تتضمن عرضًا موجزًا ووافيًا لعدد من أهم القضايا العملية التي باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها .

وقال إن  الكتاب  تضمن مادة مبسطة حتى يستفيد منه غير المتخصصين في المجال القانوني.

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النيبة الإدارية كتاب حصن العدالة النيابة حفل

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