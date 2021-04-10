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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أنيق.. ديانا حداد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

ديانا حداد
ديانا حداد

نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».
وظهرت ديانا حداد؛ بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان سواريه طويل مطرز،  ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة. 
وعلقت على الصورة قائلة: «اطلالتي من أفراح القاسمي ولوتاه والشامسي الكرام #2021 الف مبروك للعروسين ربي يتمم لهم على خير ويسعدهم 🙏🏻».
وكانت الفنانة ديانا حداد، قد أهدت إلى العشاق بمناسبة «عيد الحب» فيديو كليب جديدًا من اللون البدوي اللبناني، يحمل عنوان «ما حد يحس بالعاشق» كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.

إطلالة انيقة فستان مطرز الفنانة ديانا حداد صور ديانا حداد اغنية عيد الحب

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