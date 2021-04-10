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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الطقس..

توقف حركة الملاحة في ميناء جدة الإسلامي

ميناء جدة الإسلامي
ميناء جدة الإسلامي

أفادت  وكالة الأنباء السعودية على تويتر بتوقف حركة الملاحة  في ميناء جدة الإسلامي اليوم السبت بسبب زيادة سرعة الرياح.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد، اصدرت تنبيهات باستمرار السحب الرعدية والرياح النشطة اليوم (السبت)، على عدة مناطق بينها الرياض.  

وأوضح النظام، أن منطقة الرياض وتحديداً الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء، ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة العاشرة مساءً.  


ونوه إلى أن أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والشرقية ستتأثر بنفس الحالة، مبيناً أن منطقة القصيم وخاصة البدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب وبريدة وعنيزة ستشهد سحباً رعدية ممطرة. 

السعودية ميناء حركة الملاحة ميناء جدة الطقس ميناء جدة الإسلامي

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