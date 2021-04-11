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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التظلمات بكلية الآداب جامعة القاهرة .. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآداب بجامعة القاهرة،أنه سيتم فتح باب تقديم الالتماسات أو التظلمات صباح اليوم الأحد الموافق ١١ من أبريل الجاري.

 

كما أعلنت الكلية عن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول العام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١ لجميع الفرق بالاضافة إلى نتائج طلاب الدراسات العليا .

 

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وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،أعلن أن 13 كلية من كليات الجامعة انتهت من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021 وهي : التخطيط الإقليمي والعمراني، التربية للطفولة المبكرة، الآداب، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التمريض، طب الأسنان، الهندسة، الآثار، الإعلام، الطب البشري، التربية النوعية، المعهد القومي للأورام، معهد التمريض.

 

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن باقي الكليات ستنتهي تباعًا من الامتحانات، بحد أقصى بداية شهر أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن الجمع بين نظامي الامتحانات الحضوري والإلكتروني أدى لتقليل الكثافات، حيث أجريت وفقا لنظام الامتحانات الموضوعية التي تقيس القدرات المختلفة للطلاب وتجمع بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية القصيرة وأسئلة حل المشكلات.

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