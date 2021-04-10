انطلاق فعاليات الملتقى الدولي لتراث الشعوب بمعهد إعداد القادة بحلوان

انطلقت فعاليات الملتقى الدولي لتراث الشعوب الذى أقيم فى الفترة من يوم 9 وسيستمر حتى يوم غد الموافق 11 من أبريل الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتحت إشراف الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة، وبحضور السادة السفراء والدبلوماسيين، والمستشارين الثقافيين، والملحقين بالدول المشاركة.

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استهل الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة كلمته مرحبًا بالسادة الضيوف والجامعات المختلفة والدول المشاركة فى هذا الملتقى سواء الافريقية والعربية والآسيوية، مؤكدًا أن روحاً من الود والإخاء والاتحاد والتعاون سادت الملتقى الدولي لتراث الشعوب، مشيراً إلى أن مصر دائمًا حاضنة للشعوب، منوهًا أن هذه الملتقيات تساهم فى تبادل الخبرات وفتح قنوات الحوار بين الطلاب لاكتسابهم العديد من المهارات المختلفة، وكذلك تبادل الثقافات والحضارات والعادات والأكلات من خلال أن كل دولة لها المكان الخاص به، مما يسهم فى تبادل تلك الثقافات وهذه رسالة للعالم أجمع تعبر عن السلام.

وأوضح مدير معهد إعداد القادة أن ذلك يأتى فى إطار خطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجهودها الدءوبة وحرصها الدائم على الاهتمام بالطلاب الوافدين، وتحقيق الرسالة التى أكدت عليها القيادة السياسية بالاهتمام بكل الوافدين، وهى استراتيجية لجذب الطلاب الوافدين للتقدم للدراسة في مصر.

وأبدت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي،* سعادتها بوجودها فى رحاب معهد إعداد القادة بحلوان، هذا المعهد الذى تتلمذ وتخرج الكثير من القيادات داخل مصر والعالم أجمع، ووجهت التحية للطلاب من جميع الدول، الذين أظهروا التعاون كفريق واحد من أجل النجاح، والتنافس الإيجابي من أجل التميز.

وأكدت على اهتمام القيادة السياسية بدراسة الوافدين فى مصر حيث نجحت مبادرة ادرس فى مصر بأمان تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بزيادة أعداد الطلاب الوافدين إلى ٢٥% وهذا ينم على الحب والتعاون العميق والقوي بين مصر وأشقائها العرب والافارقة ومن الدول الاسيوية .



هذا وخلال فعاليات الملتقى تم عرض فيديو توضيحي عن الادارة المركزية للوافدين، وكذلك تم تشجير وزراعة الدول المشاركة شجرة تعبيرًا عن التعاون والتسامح، وكذلك تم افتتاح المعرض التراثي للوفود المشاركة ، وتضمن أيضا الملتقى العديد من الأنشطة منها حفل غنائى لفريق الكورال والموسيقى بجامعة قناة السويس، وفقرات فنية وتراثية للدول المشاركة، وكذلك عقد لقاء عن دور معهد تكنولوجيا المعلومات ومصر الرقمية .