علاج السكر بالأعشاب وأحدث الوصفات الحديثة

ازى تعالجي السكر بشكل طبيعي

علاج السكر بالاعشاب، سؤال يتردد على السنة الكثير من الأشخاص، يعتبر مرض السكري من أكثر الأمراض الشائعة بين الكبار والصغار، ويحتاج إلى تحسين نوعية النظام الغذائي وتناول الأطعمة الصحية والمشروبات التي تساعد على ضبط مستوى السكر في الدم ، ومن أفضل ما يمكن لمريض السكر فعله هو علاج السكر بالأعشاب، فهي صحية وسهلة التحضير ولها مفعول قوي في تحسين مستويات السكر.

علاج السكر بالأعشاب

بحسب موقع healthline الطبي ، إليك علاج السكر بالأعشاب مجرب :

1- القرنفل، فهو يتميز بخصائصه الدوائية العلاجية الهائلة، وقد أثبتت الدراسات والأبحاث مدى تأثيره الإيجابي في محاربة مرض السكر على المدى البعيد.

2- الكمون، فهذا النوع من الأعشاب معروف بقدرته السحرية على خفض مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

3- الحلبة، فهي من الأعشاب المفيدة جدًا لصحة الإنسان، ولديها القدرة على خفض معدل السكر في الدم.

4- الكركم، وهو من التوابل الشهيرة والمعروفة بالقدرة على محاربة مرض السكري، فهو يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة والتي ثبت فعاليتها في مقاومة مرض السكري.

5- الريحان، أثبتت الدراسات أن الريحان يخفض مستوى الجلوكوز في الدم، فتناول الريحان بصفة منتظمة يضمن لك ضبط مستويات السكر في الدم .

6- الشمر، وهو غني بالألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين سي ، وكلها عناصر تساعد على التحكم في مستوى السكر في الدم.

7- القرفة، وهي من التوابل المفيدة جدًا لمرضى السكر من النوع 2.

8- الزنجبيل، وينصح خبراء التغذية بإضافة القليل من الجنزبيل إلى الأطعمة، وذلك لفعاليته في تنظيم معدل السكر في الدم، نظرًا لاحتوائه على إنزيم نشط في مكافحة مرض السكري .

‎ علاج السكر طبيعي

بعادات بسيطة ومجربة يمكنك خفض السكر التراكمى بسرعه من مطبخك إليك مجموعه طرق لخفض السكر التراكمى المرتفع

جربيها بنفسك..

ممارسة الرياضة بانتظام

وفقا لموقع webmd يمكن أن تساعدك ممارسة الرياضة بانتظام على استخدام سكر الدم من أجل الطاقة وتقلص العضلات و علاج السكري التراكمى نهائيا

فحص مستويات السكر

يجب عليك فحص مستويات السكر بشكل روتيني. سيساعدك هذا فى الحفاظ على مستويات السكر في الدم من الارتفاع الشديد أو الانخفاض الشديد .

اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات

ومع ذلك ، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها حيال ذلك أبرزها اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم ومنع ارتفاع السكر في الدم

تناول الاعشاب

يمكنك علاج السكر التراكمى بالاعشاب مثل القرفة فهى تحسن حساسية الأنسولين عن طريق تقليل مقاومة الأنسولين ومع ذلك ، فإن تناول الكثير من القرفة ينطوي على مخاطر .

تناول الألياف

وفقا لموقع webmd يمكن خفض السكر التراكمى بشكل طبيعي عن طريق تناول الألياف فهى تعمل على إبطاء هضم الكربوهيدرات وامتصاص السكر. لهذه الأسباب ، فإنه يعزز ارتفاعًا تدريجيًا في مستويات السكر في الدم.

لا تغفلى المغنسيوم

ثبت أيضًا أن المغنيسيوم يفيد مستويات السكر في الدم ، بينما تم ربط نقص المغنيسيوم بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري وخفض السكر التراكمى

‎ آخر مستجدات علاج لمرض السكر ٢٠٢١



نجح فريق بحثي من معهد سولك للدراسات البيولوجية في كاليفورنيا ، في ابتكار خلايا من البنكرياس تنتج الأنسولين، حيث يمكن زراعتها في مرضى السكري من النوع الأول لتعد طريقة جديدة لعلاج مرض السكري.

واستخدم الفريق البحثي الخلايا الجذعية لإنتاج خلايا بيتا المنتجة للأنسولين استجابة للجلوكوز عندما تتم عملية الزراعة في الفئران المصابة بالسكري، حيث تحدث الاصابة بمرض السكري عند وجود عدد قليل من خلايا بيتا في البنكرياس التي تنتج الأنسولين .

وأجرى الباحثون التجربة على الفئران وإعطوهم الخلايا المبتكرة ، وبعدها لاحظ الباحثون أن الفئران لم تعد بحاجة إلى أدوية السكري أو العقاقير المثبطة للمناعة، والتي تضمن عدم رفض الجسم للخلايا المزروعة بحسب موقع صحيفة daily mail البريطانية .

كما أوضح الفريق الباحثي أن هذه الطريقة الجديدة لعلاج السكري في مراحل مبكرة من الاختبار، وأنه إذا نجحت كافة التجارب سيكون له دور كبير في علاج مرض السكري .

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علاج السكر الجديد



وقام الباحثون بزراعة خلايا البنكرياس التي استنبتت في بيئة ثلاثية الأبعاد تحاكي البنكرياس، في فأر مصاب بالسكري ، وجدوها تعمل على إنتاج الإنسولين وفي ضبط كميات السكر في الدم.

وركز الفريق البحثي عمله على بروتين يسمى بي دي-أل 1 وهو بمثابة حاجز، ومعروف بأنه يثبط الاستجابة المناعية للجسم، في محاولة للتحايل على النظام المناعي.

وقال فريق البحث :"عادة يتم القضاء على خلايا بشرية تزرع لدى فأر في غضون يوم أو يومين. لكننا اكتشفنا طريقة لتشكيل درع مناعية تجعل الخلايا البشرية خفية على النظام المناعي، والقدرة على زرع خلايا منتجة للإنسولين وحمايتها من الهجوم يقربنا كثيرا من علاج محتمل لمرض السكري من النوع 1".

‎ علاج السكر بالادوية

ظهرت أنواع كثيرة جدا من أسماء الأدوية التجارية والتى لا يمكننا سردها جميعا حاليا ولكن يمكننا تقسيمها الى عدة مجموعات، وفق التقنية التى تعمل بها، فمنها أدوية تعمل على تغيير بعض المواد فى الجسم بشكل يساعد البنكرياس على افراز الانسولين بمعدلات أفضل، ومجموعة اخرى من الادوية تعمل تخليص الجسم من السكر الزائد والمواد الضارة عن طريق البول، كما ظهرت تشكيلة متنوعة من الأدوية التى تساعد على علاج المضاعفات المصاحبة لمرض السكرى مثل هبوط عضلة القلب، موضحا ان هذه الاختيارات العديدة تجعل حياة المريض أسهل وأفضل.