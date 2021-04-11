رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتابع تصفيات مسابقة المعلمة القدوة لرياض الأطفال ٢٠٢١/٢٠٢٠

نظمت الإدارة العامة لرياض الأطفال اليوم الثاني لآخر مراحل تصفيات مسابقة المعلمة القدوة لرياض الأطفال للعام الثالث ٢٠٢١/٢٠٢٠م.



وأجرى الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، والشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق، ونخبة من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، جولة لمتابعة سير المقابلات وجدية التصفيات والأعمال المقدمة من معلمات رياض الأطفال.



وأكد رئيس القطاع، أهمية استخدم معلمات رياض الأطفال للوسائل التعليمية بمختلف أنواعها في العملية التعليمية، وعلى دور معلمات رياض الأطفال في صناعة الوسائل التعليمية بابسط الخامات والأساليب، وبالأخص الوسائل التعليمية التكنولوجيا لما لها من أثر تعليمي مع إتاحة الفرصة للأطفال للتفاعل الإيجابي في العملية التعليمية.



وتضمت المقابلات اليوم المعلمات الفائزات بتصفيات المناطق التالية (بورسعيد - الأقصر - الشرقية - بني سويف - البحر الأحمر - المنيا - اسيوط) بواقع معلمة من كل منطقة وتتم المقابلات من قبل لجنة تحكيم متخصصة، وبعدها يتم عمل مقابلة شخصية للمعلمات من قبل قيادات القطاع، لاختيار أفضل معلمة قدوة لهذا العام طبقا لمعايير وشروط وضعتها الإدارة العامة لرياض الأطفال.



يذكر أن هذا التكريم يهدف إلى تحفيز المعلمات المتميزات، والمساهمة في إعداد كفاءات المستقبل في ميدان تعليم رياض الأطفال وترسيخ ثقافة التميز والابتكار لدى المعلمات.

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