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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

Ma Rainey’s Black Bottom يحصد جائزتين في ليلة البافتا الافتتاحية

فيلم Ma Rainey's
فيلم Ma Rainey's Black Bottom

حقق فيلم Ma Rainey's Black Bottom، المرشح لنيل جائزة الأوسكار،فوزا كبيرا في الليلة الافتتاحية لتوزيع جوائز البافتا السينمائية، بعدما حصل على اثنين من الأقنعة الذهبية بحسب موقع فاريتي. 

 

وأقامت الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتليفزيون، الليلة الأولى من حفل توزيع جوائز البافتا، واستضافته كلارا أمفو مذيعة راديو بي بي سي، التي خصصت بداية ظهورها على المسرح لتقديم تحية للأمير فيليب، دوق إدنبرة، الذي توفي يوم الجمعة عن عمر 99 عاما.

 

تفاصيل حفل البافتا 

الأمير فيليب هو أول رئيس للبافتا منذ أكثر من 60 عاما، وقدم دعما للأكاديمية وزوجته الملكة على مدار سنوات طويلة بحسب وصف كلارا أمفو، التي صعدت إلى المسرح بعدما تأخر الحفل عن موعده لمدة ساعة كاملة.

 

كان مقررا أن يظهر الأمير ويليام حفيد دوق إدنبرة، في الحفل الذي يقدم على ليلتين هذا العام، وتستكمل فعالياته اليوم، لكنه انسحب بعد مصاب العائلة الملكية الأليم. 

 

قدم الممثل ليزلي أودوم جونيور، أغنية " Speak Now" بصوته على مسرح البافتا، من فيلمه One Night in Miami، ومن المقرر أن يشارك في حفل الليلة أيضا حيث سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز أفضل فيلم، وأفضل تمثيل. 

 

وحصد فيلم Ma Rainey's Black Bottom، جائزتي أفضل تصميم أزياء، وأفضل ماكياج وتصفيف شعر، وهو مرشح للمزيد من الجوائز الليلة في فئات التمثيل الرئيسية لأبطاله فيولا ديفيس، وتشادويك بوسمان، المرشحان للأوسكار عن نفس الفئة. 

 

وقررت الأكاديمية البريطانية من قبل، إقامة النسخة 74 من حفل البافتا السنوي، يومي 10 و11 أبريل الجاي، في قاعة رويال الملكية بلندن، لتخفيف أعداد المشاركين في العرض وفقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

 

وستعلن باقي جوائز البافتا في الليلة الثانية التي يستضيفها المذيعان إديث بومان وديرموت أوليري، وسيتم بثها عبر محطة بي بي سي1.

 

ويشارك في تقديم حفلي البافتا عدد كبير من النجوم والمشاهير افتراضيا، عبر الانترنت، و دون حضور جمهور، أبرزهم  رينيه زيلويجر، بريانكا تشوبرا جوناس، آنا كندريكن جيمس ماكافوي، بيدرو باسكال، جوناثان برايس، سينثيا إريفو، ريتشادر جرانت، فيليستي جونز، ليزلي أودوم جونيور.

 

البافتا جوائز البافتا الامير فيليب الأمير ويليام الأوسكار فيولا ديفيس

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