قائمة بأسعار ومواصفات بى واى دى 2021 في السعودية

تعتبر السوق السعودية للسيارات من أكبر الأسواق العالمية فى هذا القطاع، والتى تشهد منافسة شرسة بين العلامات التجارية الأفخم فى العالم، لذلك تحاول أن تقوم الشركات الصينية من اختطاف نصيب لها من هذا السوق الكبير.

ولذلك جاءت شركة بى واى دى الصينية ، بطرح السيارة F3موديل 2021 ، والتى تنتمى الى فئة السيارات السيدان ، داخل السوق السعودى باسعار تنافسية لهذه الفئة ، حتى تستطيع على المنافسة .

بي واى دي F3

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قوة بي واى دي F3

وتستمد السيارة بي واى دي F3 موديل 2021 ، قوتها من محرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 108 حصان ، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال .

و تعتمد السيارة بي واى دي F3 موديل 2021 على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من والوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

بي واى دي F3

ابعاد بي واى دي F3

اما أبعاد السيارة بي واي دي F3 موديل 2021 ، فتاتى بـ 4533 مم للطول ، و العرض بـ 1705 مم ، و الارتفاع بـ 1490 م ، و سعة الشنطة الخلفية بـ 360 لتر ، و سعة خزان الوقود بـ 50 لتر .

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بي واى دي F3

تجهيزات بي واى دي F3

وتحتوى السيارات بي واي دي F3 موديل 2021 ، مصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، وجنوط رياضية 15 بوصة، ومكيف هواء، وباور ستيرنيج، وعجلة قيادة قابلة للتعديل ، وكماليات أخرى أهمها إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة، ومرايات جانبية كهربائية، ولوحة عدادات مضيئة LED، وزجاج أمامي مظلل، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي .

وتضم سيارات بي واي دي F3موديل 2021 عدد من وسائل الأمان، من ضمنها الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD.

بي واى دي F3

اسعار بي واى دي F3

اما عن أسعار السيارة بى واى دى F3 موديل 2021 فى السوق السعودى ، فتاتى كالتالى :

- اوتوماتيك / GLX-I 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 48,400 ر.س

- اوتوماتيك / GS-I 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 54,819 ر.س