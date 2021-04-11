"رمضانك بهجة".. ورشة عمل بجامعة سوهاج لتصنيع زينة رمضان

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ورش العمل الذي ينظمها مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بالجامعة بعنوان "رمضانك بهجة".

وصاحبه الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور محمد حشمت مدير البوابة الإلكترونية، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز أن ورش العمل استهدفت الأطفال من سن ٤ وحتي ١٤ سنة، وذلك لتدريبهم علي كيفية صنع الزينة الخاصة بشهر رمضان من فوانيس وغيرها، لافتاً إلى أن مثل هذه الورش الحرفية تشجع الأطفال على استغلال الوقت، وحثهم على الإبداع والإبتكار واكتسابهم مهارات جديدة ومختلفة.

وقالت الدكتورة ريهام محمد علي مديرة المركز، أن ورش العمل تضمنت ورشة بعنوان "فانوسك ألوان" لتعليم الأطفال تلوين الفوانيس من عمر ٤ حتي ٨ سنة.

واستمرت علي مدار ٦ ساعات لمدة يومين، والثانية بعنوان "فنانيسك" لتعلم كيفية صب وتلوين شخصيات رمضان الكرتونية.

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واستهدفت الأطفال من سن ٦ حتي ١٤ سنة، علي مدار يومين، مشيرة إلى أن الفعاليات شملت أيضاً ورشة عمل بعنوان "فانوسك بإيدك" لتعلم كيفية عمل زينة رمضان بإستخدام خيوط الكروشيه وتستمر لمدة 3أيام.

والأخيرة بعنوان "رمضانك كروشيه" لتعلم كيفية صنع فانوس من خيوط الكروشيه وتصميم ديكور رمضان، واستهدفت الفئة العمرية من سن ٦ وحتي 14سنة وتستمر لمدة يومين ومدتها 3 ساعات.

ومن الجدير بالذكر أنه بعد الإنتهاء من هذه الورش الحرفية سيتم إقامة معرض لعرض هذه الأعمال، واختيار الطفل صاحب أفضل عمل مميز، بالإضافة إلى منح جميع الأطفال المشاركين شهادة مشاركة و تدريب من المركز.

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