8.4 مليار جنيه زيادة دفعها «أصحاب المزاج» للخزانة العامة في 6 أشهر.. اعرف القصة

نجحت الحكومة في النصف الأول من العام المالي الجاري في تحصيل 39.6 مليار جنيه في صورة ضرائب على سلع وخدمات "الكيف"، والتي تشمل منتجات التبغ والسجائر و الكحوليات وصالات القمار والملاهي الليلية؛ بزيادة بلغت 8.3 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق.



وكشف تقرير حكومي اطلع "صدى البلد" على نسخة منه، أن من بين تلك السلع والخدمات المحصلة عليها الضرائب؛ هي الجعة والبيرة بقيمة بلغت 689 مليون جنيه في الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي الجاري مقابل 847.9 مليون جنيه بنفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

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وتسعى الحكومة لتحصيل ضرائب على منتجات "الكيف" والتي تشمل ضرائب على البيرة والكحوليات والملاهي وصالات القمار بقيمة تبلغ 78.5 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري.



وبحسب التقرير، فقد تم تحصيل 38.5 مليار جنيه في صورة ضرائب على السجائر ومنتجات التبغ في أول 6 أشهر من العام المالي الجاري بالمقارنة بـ30.25 مليار جنيه بنفس الفترة المناظرة من العام السابق.



وسجلت الحصيلة الضريبية من المشروبات الكحولية والنبيذ وعصير العنب الطازج نحو 30.9 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري بعد أن كانت 157.8 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق له.



وتراجعت حصيلة الضرائب على الملاهي الليلة إلي 26.8 مليون جنيه بعد أن كانت عوائدها 52 مليون جنيه بنهاية النصف الاول من العام المالي الماضي.



كما تراجعت حصيلة الضرائب من صالات القمار إلى 17 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري بعد أن كانت 72 مليون جنيه في نفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق؛ في حين تسعى لتحصيل ربع مليار جنيه من الضرائب على القمار بنهاية العام المالي الجاري.

