جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية شاملة بمطوبس

لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة»

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ جامعة كفر الشيخ، الأحد، قافلة طبية لأهالي قرية الجزيرة الخضراء والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس بهدف تقديم خدمات طبية.

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة ممثلة في مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.



وشارك في القافلة كليات الطب البشري والصيدلة والتمريض وطب الفم والأسنان بالجامعة لتنفيذ قافلة طبية شاملة جميع التخصصات وتوفير الأدوية اللازمة في جميع التخصصات مجاناً وأعضاء هيئة التدريس والأطباء المشاركين في القافلة، كما شارك في القافلة فريق الجوالة بالجامعة وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي.



وضمت القافلة الطبية نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في تخصصات الفم والأسنان والباطنة العامة والعيون والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والمخ والأعصاب والأطفال.

صرف العلاج مجانا للمرضى



ونجحت القافلة في الكشف المجاني على جميع المرضى على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين، فضلاً عن صرف العلاج في تلك التخصصات بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.



كما قدم فريق كلية التمريض بإشراف الأستاذ الدكتور مها أبو جازية عميد الكلية والأستاذ الدكتور نجوى جودة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبمشاركة نخبة متميزة من طلاب وطالبات الامتياز في القافلة الطبية الشاملة الخدمات التمريضية المتمثلة في قياس نسبة السكر في الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم، والخدمات التثقيفية وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال في العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة بالوقاية من مرض السكري والضغط والتغذية الصحية السليمة وأيضا الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.



وأشرف على القافلة مَيْدَانِيًّا الأستاذ الدكتور طارق عبد الباقي وكيل كلية الطب البشري لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة نافع حمادة.



وتحرص إدارة جامعة كفر الشيخ على نظيم القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.



كما تأتي تفعيلا لدور الجامعة في وصول الخدمة الطبية للمرضى من أهالي المحافظة الأكثر احتياجا للرعاية تيسيرًا عليهم، وتقديم الخدمة على أكمل وجه حيث تم الكشف والتشخيص وتوزيع العلاج مجانا على 1019حالة من أهالي قرية الجزيرة الخضراء والقرى المجاورة بمركز مطوبس.

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