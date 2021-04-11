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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تختار أول إمرأة عربية كـ رائدة فضاء

نورة المطروشي
نورة المطروشي

تنضم الإماراتية نورا المطروشي، خريجة الهندسة الميكانيكية البالغة من العمر 27 عامًا والتي تعمل حاليًا في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية في أبوظبي، إلى لوكالة ناسا لرواد الفضاء 2021 في الولايات المتحدة.

واختارت دولة الإمارات العربية المتحدة أول امرأة عربية تتدرب كرائدة فضاء، حيث تتوسع الدولة الخليجية بسرعة في قطاع الفضاء لتنويع اقتصادها.

وتستخدم الإمارات برنامجها الفضائي لتطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية وتقليل اعتمادها على النفط.

وفي فبراير ، وصل مسبار إماراتي إلى مدار كوكب المريخ ، أول رحلة استكشافية بين الكواكب في العالم العربي. 

وتخطط دولة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق مركبة فضائية على سطح القمر بحلول عام 2024 وحتى رؤية لاستيطان المريخ بحلول عام 2117. 

وسينضم إلى المطروشي إماراتي آخر، هو محمد الملا ، ليصبح المجموع أربعة أشخاص في إطار برنامج الإمارات لرواد الفضاء. 

ومن بينهم هزاع المنصوري الذي أصبح أول إماراتي يصل إلى الفضاء في عام 2019 عندما سافر إلى محطة الفضاء الدولية. 

وذكر مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي إن نورا كانت واحدة من 4300 متقدم تم تقييمهم بناءً على القدرات العلمية والتعليم والخبرة العملية ، ثم على التقييمات الجسدية والنفسية والطبية.
 

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