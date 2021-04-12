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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد رمضان : جمهوري لا حصر له مقارنة بأي نجم في مصر

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

قال الفنان محمد رمضان، إن جمهوره عريق، معقباً : أنا جمهوري بفضل الله لا حصر له مقارنة بأي نجم في مصر، والمتربصين بيا أكبر من أكبر جمهور لأي فنان"، مضيفاً أن كل فنان أدرى بجمهوره.

وتابع " رمضان " خلال لقائه مع برنامج "مساء" المذاع على فضائية "دي ام سي" ، أن ، قمة الغباء أن تفعل نفس الشئ وتنتظر نتيجة مختلفة ، لذلك " أنا عُمر الهجوم ما أثر في مشواري لحظة ، عشان كده أنا مبلتفتش غير لهدفي بس وجمهوري " .

 

وعلق الفنان ، حول رفضه لتبرير موقفه أمام الجمهور ، قائلاً : " لو كل حاجة حصلت رديت عليها ، مش هعرف اشتغل"، مضيفاً : أنا بتمنى إن اليوم يكون 86 ساعة عشان ألحق أعمل كل حاجة".

 

وأضاف : " أنا راجل ناجح وبحب شغلي ، وعمري في حياتي ما سافرت سياحة كله شغل".

وقدم الشكر للقضاء المصري ، قائلاً : قضائنا أهم وأفضل قضاء على مستوى العالم ، وبشهادة الوطن العربي والدول العربية كلها.

 

 

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