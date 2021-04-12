ألمانيا تتخطى حاجز الـ 3 ملايين إصابة بكورونا

أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم الإثنين، تسجيل 13 ألفا و254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ألمانيا، و99 حالة وفاة.

وبذلك يكون إجمالي الإصابات بالفيروس في ألمانيا أكثر من 3 ملايين إصابة، و78 ألفا و452 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس.

ومن ناحية أخرى، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه لا يزال هناك "خلل مروع" بين معدلات انتشار فيروس كورونا في البلدان الغنية والبلدان ذات الدخل المنخفض.

سلط تيدروس أدهانوم جيبريسوس الضوء على عدم المساواة في بعض الدول التي لديها ملايين الجرعات الاحتياطية ، في حين أن البعض الآخر ليس لديه ما يكفي حتى لتحصين العاملين الصحيين ومواطنيهم الأكثر ضعفًا.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية: "في المتوسط ​​، تلقى واحد من كل أربعة أشخاص لقاحًا في المتوسط. في البلدان منخفضة الدخل ، يكون أكثر من واحد من كل 500.

وأضاف:"لا يزال هناك خلل صادم في التوزيع العالمي للقاحات."

وحذر من أن ندرة الإمداد تدفع إلى النزعة القومية والدبلوماسية للقاح ، وشدد على الدور الحاسم لـ"كوفاكس" في توفير اللقاحات، وقال إنها " آلية قوية يمكنها توزيع اللقاحات بشكل أسرع وأكثر كفاءة من أي آلية أخرى".

في أول 42 يومًا من برنامجها، قدمت كوفاكس أكثر من 38 مليون جرعة إلى أكثر من 100 دولة.