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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هانى الناظر محذرا من شهر رمضان: نحن على أعتاب الموجة الثالثة لـ كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، إن معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مقارنة مع دول أخرى قليل جدا، مشيرا إلى أن هذا معناه أن العلاج الذى يتم وضعه يساعد في نجاة المريض.

وحذر "الناظر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، من غير المتخصصين الذين ينشرون روشتة خاصة بكورونا خاطئة، حيث إن تلك الأدوية من الممكن أن يكون لها أثار جانبية أخطر من كورونا.

وتابع أن وزارة الصحة توفر وسائل الاتصال فى حالة وجود أى استفسارات خاصة بالفيروس، لافتا إلى أن مصر على أعتاب الموجة الثالثة من كورونا.


وأكد أن معدل الإصابات بدأ فى الزيادة، متابعا أنه يجب توخى الحذر خلال شهر رمضان والالتزام بالإجراءات الاحترازية.
 

فيروس كورونا اخبار التوك شو هاني الناظر الموجة الثالثة

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