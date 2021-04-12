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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حقنة فيفى عبده .. فنانون تدهورت حالتهم الصحية بسبب أخطاء طبية

فيفى عبده
فيفى عبده

أثارت الفنانة فيفى عبده جدلا كبيرا بعد نشرها  فيديو لها من داخل المستشفى استعدادا لإجراء عملية جراحية، وذلك بسبب حقنة خطأ.

وعلقت فيفى عبده قائلة:"حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عمليه جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم كل سنة وأنتم طيبين وبخير رمضان كريم”.

ونرصد لكم فى السطور التالية أبرز الفنانين اللذين تعرضوا لإخطاء طبية ..

الفنانة سعاد نصر

رحلت  الفنانة سعاد نصر، ضحية لخطأ طبي قاتل، أودي لحياتها، فبعد أن دخلت الفنانة الكبيرة سعاد نصر المستشفى، لإجراء عملية جراحية لشفط الدهون، أدى خطأ طبي من طبيب التخدير، لدخولها في غيبوبة لمدة عام، لترحل بعدها في يناير عام 2007.

 

المخرج عاطف الطيب

رحل المخرج المصري عاطف الطيب نتيجة خطأ طبي، أثناء إجراء عملية جراحية لتغيير صمام القلب.

وتقول الناقدة ماجدة خير الله في تصريحات لها، إن عاطف الطيب ذهب لإجراء العملية بعد أن نصحه بها الطبيب رغم أنه كان بصحة جيدة ، لكنه خرج جثة هامدة بعد الجراحة.

 

الفنان طلعت زين

الفنان الراحل طلعت زين أحد ضحايا الأخطاء الطبية هو الآخر، حيث توفي نتيجة خطأ طبي داخل غرفة العمليات، أثناء جراحة لتنظيف واستئصال جزء تالف من الرئة.

 

الفنان احمد راتب

توفي الفنان الراحل أحمد راتب نتيجة خطأ طبي بعد أن أصيب بمياه على الرئة قبل 3 أشهر من وفاته، ووصف له الطبيب دواء للتخلص منها،لكنه نسي أن يؤكد عليه وقفه بعد 3 أشهر.

استمرار راتب في تعاطي الدواء أثّر على جسمه بااكامل وبالأخص العظام التي أصابتها هشاشة كبيرة، ما أدى إلى وفاته، وفقا لما قاله المخرج محمد محسن.
 

 

فيفي عبدة سعاد نصر طلعت زين أحمد راتب عاطف الطيب

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