استشارى تغذية يكشف عن الوجبة السحرية فى رمضان

قال الدكتور كريم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية، إن أهم وجبة يستفاد بها الجسم خلال شهر رمضان هى الإفطار، أى أنه يجب الإفطار بطريقة صحيحة، مشيرا إلى أنه بعد 16 ساعة من الصيام يجب أن يكون على مهل دون التسرع فى تناوله.



وأضاف "جمال" خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى ام سي"، أنه عند تناول كمية كبيرة من الطعام بعد الصوم فإنه يجهد الجهاز الهضمي ولا يستطيع الجسم الإستفادة من هذا الطعام، بالإضافة إلى الإصابة بالإنتفاخ.



وتابع أنه يجب التجهيز للجهاز الهضمي عن طريق التمر أو البلح، والذى يحتوى على نسبة كبيرة من الأملاح والألياف الغذائية وجرعة متوازنة من السكر تنبه الجهاز الهضمي، متابعا: "ناخد التمر مع المياه أو مع الحليب.. والاثنان يساعدان الجهاز الهضمي بأنه يشتغل".



وأكد أنه يجب التزويد من الوقت الذى نأكل فيه خلال الإفطار والبدء بالحساء أو السلطات، وتجنب المياه المثلجة قبل الإفطار، حيث أنها ينتج عنها عسر هضمي شديد بعدها، وإستبدالها بمياه فاترة.



وأشار إلى أنه يفضل على سفرة الطعام ألا يكون هناك أكثر من صنف أو من نوع، والبدء بقطعة من البروتين بحجم باطن كف اليد، وقطعة من النشويات، وأربع أو خمس معالق من الأرز، ويفضل تناول معها سلطة، حيث أنه سيجعل الجسم يشعر بالشبع، بالإضافة إلى تقليل المقليات.



