الولاية السادسة.. فلورنتينو بيريز رئيسيا لـ ريال مدريد حتى 2025

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، فوز فلورنتينو بيريز، بمنصب رئيس النادي “ بالتزكية” حتى عام 2025.

وذكر نادي ريال مدريد في بيان، عبر موقعه الرسمي، أن فلورنتينو بيريز فاز بمنصب الرئيس بالتزكية، لمدة 4 سنوات.

وتعد هذه هي الولاية السادسة لـ فلورنتينو بيريز في رئاسة نادي ريال مدريد.

في سياق آخر يستعد فريق ريال مدريد، لمواجهة ليفربول، غدا، الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويفقد ريال مدريد العديد من نجومه أمام ليفربول بسبب الإصابة، أبرزهم راموس وفاران وهازارد ولوكاس فاسكيز.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد على ليفربول بنتيجة 3 -1.