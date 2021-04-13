إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

بعد حادث نطنز النووي

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن إيران ستدخل 1000 جهاز طرد مركزي إضافي إلى منشأة نطنز النووية.

وقال عراقجي في تصريح لقناة “برس.تي.في” الإيرانية إن طهران سلمت للوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة بشأن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% اعتبارًا من الغد.

وأكد عراقدجي أن بلاده لن تتخذ أي خطوة في إطار العودة للاتفاق النووي، ما لم تتأكد من رفع العقوبات الأمريكية عن إيران

وأضاف: "سنتأكد من إلغاء العقوبات قبل اتخاذ أي خطوة من جانبنا".

وتابع: "لا نعتقد برفع العقوبات في إطار سياسة (الخطوة بخطوة)، ولا بد من رفعها جميعا دفعة واحدة".

ويأتي التصعيد الإيراني بعد تعرض منشأة نطنز النووية لهجوم اتهمت فيه طهران إسرائيل بالوقوف ورائه.